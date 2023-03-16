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經典賽／張育成登大聯盟官網 紅襪教頭：他強壯了許多

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成獲選A組MVP，登上大聯盟官網。 歐新社
張育成獲選A組MVP，登上大聯盟官網。 歐新社

世界棒球經典賽A組預賽落幕，中華隊「國防部長」張育成出賽4場，16打數中敲7支安打，其中包含2轟，打擊率4成38，貢獻8分打點、5得分，優異表現獲選為A組MVP。

這樣的好表現也讓更多人關注他，大聯盟官網以「紅襪工具人在經典賽爆發」為題，介紹張育成，文中稱讚：「誰能想像這樣火燙的表現是來自一位防守型著稱的球員。」其中紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）也觀察到：「他看起來強壯了許多，身體更壯了。」

上個賽季張育成在大聯盟流浪，先後待過海盜、光芒、紅襪，文中也談到了張育成為了拼開季，過去曾想婉拒徵召的「逃兵風波」，所幸在開賽前張育成就和紅襪簽下一年合約，並且在經典賽中大放異彩，文末也希望他能在紅襪延續在台好表現。

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