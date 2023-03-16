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經典賽／韓國兵敗東京 KBO正式道歉：虛心接受各種譴責

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國球迷失望眼神。 美聯社
韓國球迷失望眼神。 美聯社

韓國職棒聯盟(KBO)於今天就2023年世界棒球經典賽「東京災難」，正式向全體韓國人公開道歉。

KBO發表道歉聲明稱，「對於沒有達到預期的結果和表現，向支持球隊的人們和球迷表示誠摯的歉意。」

KBO於今天與10支球團負責人召開執委會後，發表聲明中表示，「KBO與10個俱樂部對WBC的結果負有重大責任，並將虛心接受各種譴責。我們將通過與各組織的合作，聽取外部專家的意見，盡最大努力加強KBO聯賽的表現，並以此為基礎，幫助國家隊在國際比賽中取得更好的成績。」

韓國在日本東京結束的WBC分組預賽中，首戰以7：8負于排名較低的澳洲，隨後又以4-13不敵日本，最後即使打敗捷克及中國，但仍未能取得晉級。

經典賽 WBC風雲

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