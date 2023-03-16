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經典賽／期待中華隊蛻變 王維中喊話：既然不甘心那就變更強

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊王維中在面對義大利一戰出場後援。記者黃仲裕／攝影
中華隊王維中在面對義大利一戰出場後援。記者黃仲裕／攝影

中華隊在本屆經典賽預賽面對到星光熠熠的義大利、荷蘭，皆是贏的漂亮，雖可惜無緣晉級複賽，仍帶給球迷無數感動，稍早中華隊先發投手王維中在Instagram上發文喊話「既然如此不甘心，那就給我變得更強」。

王維中在Instagram上發布和中華隊合照，先對隊友表示辛苦了，「雖然球衣很重、壓力很大，但我們都撐過去了！」也表示：「不管結果的好壞，至少最後我們都學到了更多經驗。」

再者王維中感謝球迷們的支持，成為中華隊的最強後盾，不管比賽輸贏，始終大聲應援「你們的吶喊聲給了我們很多勇氣。」最後他也喊話期待下次中華隊的蛻變，並霸氣道「既然如此不甘心，那就給我變得更強，要是會放棄的話，當初就不會開始。」

王維中過去曾上過大聯盟，此次在義大利一戰後援上場，首局霸氣送出3上3下，不過到了第2局被敲出4支安打、投出1次四壞球、送出3次三振，共失4分。對古巴之戰同樣接替江少慶上場，投1局掉1分，整體表現並不理想。

經典賽 WBC中華隊

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