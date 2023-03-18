

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「棒球經典賽中華隊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP10中華隊球員。

WBC世界棒球經典賽，睽違十年再度來到臺灣舉辦，加上此次中華隊陣容大換血，從教練團到球員都相當年輕，在開打前就引起網友熱議，儘管此次中華隊雖然無緣晉級，但是打敗了義大利和荷蘭兩支勁旅，為國人帶來無數感動和驚奇。

鄉民幫「張育成」升官國防部長 「這球員」引網友刷一排道歉文？

NO1. 張育成

效力於美國大聯盟波士頓紅襪隊的「張育成」，在經典賽開打前後都是話題滿滿。從先前的逃兵爭議，到被網友高喊永遠忠誠的國防部長，場場都有安打的他，更奪下本屆預賽A組的MVP殊榮，其中最令全臺灣球迷最難以忘懷的震撼瞬間，就是對戰荷蘭擊出的滿貫全壘打，讓他登上官方社群之外，網友們更直呼「現場看到打出去起雞皮疙瘩」、「向開轟的張育成敬禮」，除了謝謝他為中華隊的付出外，更是帶給球迷的滿滿感動。

NO2. 王柏融

身為國際賽常客的旅日選手「王柏融」，在近期打擊狀況雖稍不盡理想，但在對戰荷蘭時，擊出帶有一分打點的安打，讓不少鄉民紛紛刷起道歉文表示如「這邊跟大王道歉」、「歡迎回來啊！大王！」。後續針對王柏融的表現，也有不少網友留言表示「上次國際賽事也是，可能給自己的壓力又來了！」，希望他能早日恢復身手，找回過去「柏融大王」的氣勢。

NO3. 吉力吉撈．鞏冠 (Giljegiljaw Kungkuan)

原籍為屏東縣排灣族人的「吉力吉撈．鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan）」，2019年將漢名「朱立人」改為排灣族原住民母語姓名。而說起其在本次經典賽中的表現更是令球迷們印象深刻，尤其是在中華隊與義大利隊的賽事中，擊出關鍵三分砲，一棒擊沉對手，也為這場勝利注下強心針，社群討論區的網友更是熱血沸騰，直呼「撈哥我大哥」、「撈哥補最後一炮真的超爽」，精彩表現感動無數球迷。

NO4. 吳念庭

在首戰面對巴拿馬就擊出兩分砲的旅日好手「吳念庭」，讓中華隊免於第一場就被「扣倒」的危機，預賽中的好表現獲得球迷高度讚賞「選球很穩，看他上場都安心了」、「他的選球耐心與打擊細膩度，守備也紮實，比賽態度，真的值得中職選手去學習」，表示是位相當具有安定感，打擊手備都很穩定的選手，用表現證明自己不只是星二代。

NO5. 江少慶

在先前世界棒球12強賽中，有著優異表現的「江少慶」，在預賽開打前，最受到網友關注的就是他的「首局症」，擔心他是否能承擔先發投手的重責大任，留言如「期待他能複製12強那種三振能力才有辦法贏」，所幸面對義大利的重要一役，江少慶克服首局症並穩定發揮，網友對於此役的表現更是給予相當高的評價。

NO6. 林子偉

旅美好手林子偉在本次中華徵招時，第一時間就表態願意出賽，讓他在網友心目中的形象相當正面，大推林子偉「心態良好，技巧更棒」。而在對上義大利的一戰，擊出首安即首轟的表現外，與古巴交手時也有精彩守備美技，讓眾球迷留言直呼「有主委真好」、「守備很罩」。

NO7. 陳傑憲

人稱中職吳奇隆的四爺「陳傑憲」，在這次經典賽中表現不俗，其中又以對戰義大利的表現最為驚豔，是當天獲勝的大功臣之一，網友激動表示「五次打擊全上壘，超猛的四爺」、「決定讓四爺先發應該是最正確的決定」，也引起許多迴響如「陳傑憲打擊守備都很強」、「對巴拿馬四爺擊球很準確」，認為不只是中華隊顏值擔當，實力更是有目共睹。

NO8. 吳哲源

身為這次最後才替補進中華隊的投手「吳哲源」，在中華隊奪下與荷蘭隊對戰勝利後一戰成名，被封為「抗荷英雄」，球迷普遍給予高度讚賞，表示「MLB打者打兩輪還能壓制真的猛」、「中繼投手真的不錯 膽大心細！」、「吳哲源的球速並不快，但控球準才是他真正的武器」，認為他是中華隊與荷蘭該場史詩級戰役的MVP。

本屆經典賽中華隊雖敗猶榮，更讓世界球迷們見證到「新生代」中華隊的成長，留下滿腔熱血與感動淚水，感謝中華隊的付出，期待下屆中華隊再戰！

臺灣球迷團結一心看經典賽 中華隊TOP10熱議球員一次看！ 圖片來源/Unsplash



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