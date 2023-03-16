經典賽／靠球迷應援化解壓力 張育成雙手長滿了繭更令人心疼
世界棒球經典賽A組預賽落幕，中華隊雖無緣複賽，但兩場精彩的勝利仍是讓球迷相當感動，其中表現優異的「國防部長」張育成更被選為A組MVP。日前台中市長盧秀燕和張育成會面，並在Facebook上透露張育成的「小秘密」。
文中提到，盧秀燕詢問張育成，經典賽兩萬名觀眾的吶喊加油，會不會感到壓力？張育成則回覆：「剛好相反，因為滿場加油聲，讓我聽不見自己緊張的心跳聲，反而化解壓力，可以專注在選球揮棒，在美國打球，上場準備揮棒時，觀眾很安靜，我很清楚聽見自己緊張的很強心跳聲，就更緊張。」
此文圖中可見張育成充滿厚繭的手，盧秀燕也表示「經年累月的練習和比賽，育成的雙手長滿了繭和厚皮，真的令人心疼，育成值得我們的掌聲。」此外，在留言處也可看到張育成的兩歲兒子幫兩位拍的合照。
張育成17日將前往澄清湖棒球場，替中華職棒熱身賽開球。中華隊旅日球員日前都已赴日歸隊，張育成近期也將會返美，投入紅襪春訓替開季做準備。
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