經典賽／波多黎各終結者受傷教頭錯愕 隊友：沒有贏球感覺

世界棒球經典賽D組預賽生死戰,波多黎各以5:2擊敗多明尼加,拿下八強門票,沒想到在慶祝時卻樂極生悲,終結者狄亞茲(Edwin Diaz)在團隊正High時突然坐在場中央,最後被攙扶回休息室,坐輪椅離場。

在狄亞茲連續飆出3K成功關門後,波多黎各球員從休息室開心到場上慶祝,沒想到在正開心的時候,狄亞茲突然坐下,眾人瞬間面色凝重查看傷情,後來下場時狄亞茲的弟弟A.狄亞茲(Alexis Diaz)更直接哭出來。

根據《ESPN》報導,賽後波多黎各教頭莫里納(Yadier Molina)表示,當下正和其他教練擁抱,一抬頭看到場上狄亞茲就已經坐在場上了,「我不知道該怎麼做,我不知道該說什麼,這讓我大吃一驚。」莫里納說。

隊友赫南德茲(Enrique Hernandez)則表示在狄亞茲受傷後,休息室一片安靜「一點都沒有我們剛擊敗多明尼加的感覺。」

Edwin Diaz appears to have suffered an injury during Puerto Rico's celebration pic.twitter.com/G9Md6SBrEj