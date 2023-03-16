經典賽／波多黎各終結者受傷教頭錯愕 隊友：沒有贏球感覺

世界棒球經典賽D組預賽生死戰，波多黎各以5：2擊敗多明尼加，拿下八強門票，沒想到在慶祝時卻樂極生悲，終結者狄亞茲（Edwin Diaz）在團隊正High時突然坐在場中央，最後被攙扶回休息室，坐輪椅離場。

在狄亞茲連續飆出3K成功關門後，波多黎各球員從休息室開心到場上慶祝，沒想到在正開心的時候，狄亞茲突然坐下，眾人瞬間面色凝重查看傷情，後來下場時狄亞茲的弟弟A.狄亞茲（Alexis Diaz）更直接哭出來。

根據《ESPN》報導，賽後波多黎各教頭莫里納（Yadier Molina）表示，當下正和其他教練擁抱，一抬頭看到場上狄亞茲就已經坐在場上了，「我不知道該怎麼做，我不知道該說什麼，這讓我大吃一驚。」莫里納說。

隊友赫南德茲（Enrique Hernandez）則表示在狄亞茲受傷後，休息室一片安靜「一點都沒有我們剛擊敗多明尼加的感覺。」

Edwin Diaz appears to have suffered an injury during Puerto Rico's celebration pic.twitter.com/G9Md6SBrEj — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 16, 2023

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