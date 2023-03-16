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經典運彩／日本贏球是基本 但看好義大利受讓過盤

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
面對超強日本，本場讓分盤日本卻只讓5+90，算是蠻淺的盤口，義大利可能有機會咬盤。 美聯社
面對超強日本，本場讓分盤日本卻只讓5+90，算是蠻淺的盤口，義大利可能有機會咬盤。 美聯社

【文／運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽8強賽 義大利 vs. 日本

比賽時間: 3/16 18:00

義大利在A組預賽最後一戰擊敗強敵荷蘭順利挺進東京，日本則是在B組以四戰全勝之姿闖進次輪，兩隊將在稍晚進行一戰定生死的八強對決，想必會非常精彩。

本場賽事由義大利先攻，日本後攻，兩隊皆已公布先發投手，義大利派出Ryan Castellani，去年在MLB運動家投2.2局失1非自責分；日本則派出二刀流王牌大谷翔平，去年在MLB天使的投球成績15勝9敗ERA2.33，打擊成績34轟95分打點，身手絕對是當今世界最頂尖。

兩隊先發投手都具大聯盟資歷，只是大谷成就明顯更高；另比較兩隊陣容，日本以日職為主，大聯盟為輔，義大利則是有些許美職體系球員，少數具大聯盟資歷，整體戰力還是日本位居上風，且日本預賽確實打得漂亮，每場都贏6分以上，義大利還曾經被台灣打爆，並被巴拿馬完封，然而本場讓分盤日本卻只讓5+90，算是蠻淺的盤口，義大利可能有機會咬盤。

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