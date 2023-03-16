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經典賽／對戰有大谷的日本隊 義媒形容：像挑戰巔峰的費德勒

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷將銜命在8強戰先發出戰義大利。 美聯社
大谷將銜命在8強戰先發出戰義大利。 美聯社

世界棒球經典賽A組預賽落幕，在5隊戰績都是2勝2敗的情況下，義大利隊以次低的失分率，以A組第二殺入八強賽，將對上B組第一的日本隊。義大利媒體「L'Ultimo Uomo」則形容這場比賽無非就像是「挑戰巔峰的費德勒。」

義大利在2017年經典賽時，與委內瑞拉、墨西哥並列一勝兩負，最後因失分率較高，排名第三，雖無緣八強但至少不用從資格賽打起。而此次義大利又面臨須比較失分率這關，不過這次0.472僅次於古巴的0.417，在5隊2勝2敗的大亂鬥中殺出重圍進入複賽。

義大利隊八強複賽首戰將強碰日本隊。 美聯社
義大利隊八強複賽首戰將強碰日本隊。 美聯社

談及複賽，義媒認為這是「最艱困的一戰」，尤其在滿場45600人的東京巨蛋，面對奧運衛冕軍日本，對所有人來說都相當困難。特別是這次得面對以「雙刀流」在大聯盟揚名立萬的大谷翔平，文中表示日本2021年東京奧運沒有大谷就已經能奪金，此次有大谷無疑是「錦上添花。」

最後文中引用義裔大聯盟貝拉（Yogi Berra）一言：「在棒球比賽中你無法預測任何事。」希望在這場比賽中，靠著團隊的凝結，在對戰日本隊的比賽中「創造奇蹟。」

經典賽 WBC風雲

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