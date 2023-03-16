經典賽／波多黎各慶祝晉級卻變圖書館 終結者受傷坐輪椅出場
世界棒球經典賽D組預賽最後一天，波多黎各以5：2擊敗強權多明尼加，拿下八強門票，沒想到卻樂極生悲，球員衝上場抱著終結者狄亞茲（Edwin Diaz）慶祝時，他卻突然跌坐在場中央，最後被攙扶回休息室，坐輪椅離場，詳細傷情尚待進一步檢查。
狄亞茲9局下半上場關門，連續投出三次三振，讓多明尼加無晉級希望，波多黎各以3勝1敗戰績，成功從「死亡D組」中出線。
在獲勝的當下，波多黎各球員從休息室衝出到場上慶祝，眾人在投手丘旁開心跳呀跳時，狄亞茲突然坐下，後來眾人面色凝重，狄亞茲的弟弟A.狄亞茲（Alexis Diaz）更是直接哭出來。
狄亞茲季前剛和大都會簽下5年1.02億美元（約31.2億台幣）大約，此次經典賽大都會也有要求他不可連續兩天登板，以保護這位天價終結者，此次卻在意想不到的情況下受傷，狄亞茲是否能趕上開季，仍是未知。
此次經典賽「樂極生悲」的不止狄亞茲，南韓姜白虎也因安打站上二壘，慶祝時不慎離開壘包，遭到觸殺出局，最後南韓一分惜敗，無緣八強。不過一個出局和強投的一個賽季，還是無法比擬。
Alexis Diaz was brought to tears after his brother Edwin suffered an injury after Puerto Rico's win pic.twitter.com/y4zQ5Lod6F— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年3月16日
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