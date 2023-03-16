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經典賽／提前「招募」韓職MVP？ 達比修有留言鼓勵李政厚

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓強打李政厚發文坦言此次經典賽不如預期。 美聯社
南韓強打李政厚發文坦言此次經典賽不如預期。 美聯社

世界棒球經典賽B組預賽結束，首戰南韓隊就以7：8不敵澳洲，幾乎丟掉八強門票，在澳洲擊敗捷克後，南韓確定一輪遊、無緣八強。日前南韓強打「風之孫」李政厚在Instagram發文感謝球迷，同時吸引來日本強投達比修有留言。

李政厚發文感謝大家的支持，並表示：「雖然實力和成績不如預期，但從現在開始就會為下次比賽努力。」、「很高興也很榮幸能在胸前能掛上太極旗，以及和夢想中的前輩一起打球。」

在留言處，達比修有用英文前來留言：「很期待能夠一起打球。」李政厚也回覆：「謝謝你的留言，我會繼續努力，希望有一天能和你一起在大聯盟打球。」

本屆經典賽李政厚出賽4場、打擊率4成29，在面對到日本一役，有雙安好表現，其中在3局面對到達比修有時，敲出帶有1分打點的安打。這個打席成為他認為本屆經典賽最深刻的打席，也是此次發文的配圖。

24歲的李政厚目前效力韓職培證英雄隊，去年賽季收穫滿滿，142場出賽中敲出193支安打、打擊率3成49、113分打點，最後囊括了2022年的打擊王、安打王、打點王、外野金手套，最後被選為年度MVP。

經典賽 WBC風雲

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