經典賽／東京巨蛋門票3400送「日本隊球衣」網酸爆：我們脆麵還要用搶的

在日本東京巨蛋舉行的世界棒球經典賽八強戰正如火如荼進行，昨晚（15日）古巴以4：3擊敗澳洲率先挺進四強。有網友在PTT分享朋友花費台幣約3400元進場看球，還拿到贈品日本隊球衣，令大批鄉民看了羨慕不已，憤怒留言「反觀…」。

網友在PTT發文寫道，朋友原本為了看中華隊，買了在日本東京巨蛋的八強門票，雖然最終中華隊沒晉級，他還是進場看了澳洲對古巴的比賽。

驚喜的是，進場的贈品是知名運動品牌的日本隊球迷版球衣，而且還能選擇主場或客場版本的款式。原PO也補充，朋友買的位置是本壘後方，票價1萬5000日圓（約新台幣3451元），進場前的安檢雖然嚴格，但不像台灣一樣限制相機的焦距得在200mm以下。

台灣球迷到日本東京巨蛋看八強賽，門票約3400台幣，還送日本隊球衣。圖擷自 PTT

網友氣憤表示，A組預賽時，朋友砸大錢買套票（4000至1萬2800元不等），卻只拿到一本「觀賽手冊」，痛批承辦的悍創運動行銷公司「能不能再爛一點？」

貼文一出，鄉民狂刷一排「反觀」，大酸在台灣舉辦的預賽票價貴、進場沒贈品可拿，只有局間由啦啦隊隨機發送、得用「搶」的、數量又少得可憐的點心脆麵：「場地贈品都輸人」、「你不要再說了」、「悍創：球衣是能吃嗎」、「不要太不滿」、「反觀限量脆麵」、「球衣還美津濃的」、「2017年4000日幣的票領了一條圍巾」、「這個贈品，難怪票房這麼好」、「問就是大聯盟」。

udn討論區