經典運彩／美國休兵後好整以暇 全明星級打線熱機完畢看好大分

【文／運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽分組預賽 美國 vs. 哥倫比亞

比賽時間: 3/16 10:00

哥倫比亞今日打擊完全熄火，慘遭加拿大完封，也確定被淘汰出局，反觀美國今日休兵，可獲得充足的休息，好好準備明天這場贏球即晉級八強的關鍵戰役，兩隊情況大不相同。

本場賽事由美國先攻，哥倫比亞後攻，兩隊皆已公布先發投手，美國派出大聯盟級的Merrill Kelly，去年在響尾蛇繳出13勝8敗ERA3.37的成績，堪稱響尾蛇的王牌；哥倫比亞則派出年僅21歲的Luis de Ávila，去年在小聯盟勇士高A的ERA3.49，為勇士農場新秀第30名。

兩隊陣容有不少落差，美國明顯星光熠熠，尤其打線更是堪稱全明星級，讓前場加拿大的1A先發投手完全招架不住，哥倫比亞的先發投手恐怕也凶多吉少，且明日又是攸關晉級之戰，美國勢必會想辦法多打分數，畢竟本屆投手群確實較弱，哥倫比亞也不是沒機會突破取分，打擊戰可期。

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