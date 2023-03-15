經典運彩／加墨戰攸關晉級 投手戰可期看好小分

【文／運彩貓堯舜魚湯】

2023世界棒球經典賽分組預賽 墨西哥 vs. 加拿大

比賽時間: 3/16 03:00

墨西哥和加拿大今天都順利拿下勝利，兩隊目前戰績皆為2勝1敗，明天正面對決，勝方將晉級八強，這場比賽至關重要。

本場賽事由墨西哥先攻，加拿大後攻，兩隊皆已公布先發投手，墨西哥派出大聯盟級的Jose Urquidy，去年在太空人繳出13勝8敗ERA 3.94的成績；加拿大則派出Rob Zastryzny，去年在大聯盟的ERA6.75，在小聯盟3A的ERA則是3.42，目前效力海盜隊。

兩隊先發投手都具大聯盟資歷，兩隊陣容也有不少美職體系球員，戰力不相上下，然而加拿大主砲Freddie Freeman在今天賽事中受傷退場，此戰可能無法出賽，多少會影響加拿大打擊火力，且本場攸關晉級，兩隊在投手部分應該會精銳盡出，避免失分，有機會上演投手戰。

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