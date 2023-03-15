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經典運彩／波多生死戰雙方傾巢而出 得分應不易看好小分
【文／運彩貓小亨利】
2023世界棒球經典賽小組賽 波多黎各 vs. 多明尼加
比賽時間: 3/16 07:00
波多黎各首戰9:1對尼加拉瓜過盤，第二戰面對委內瑞拉雖然開局被拉開，但最後6:9也有追回一些保住士氣，第三戰直接完全比賽提前了以色列，整體發揮還算不錯。
多明尼加首戰意外只拿一分輸給委內瑞拉後，第二戰面對尼加拉瓜有只以6:1小勝，第三戰面對以色列跟波多黎各一樣劇本10:0勝出。
明尼加此戰先發Johnny Cueto先發，2022年在白襪繳出158.1局自責分率3.35的成績，優於生涯自責分率3.44，目前波多黎各先發未定，本場比賽誰贏誰就晉級，投手絕對傾巢而出，尤其多明尼加本次的後援戰力堅強，兩邊要大量得分都不容易，推薦小分過盤。
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推薦：小分
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