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經典賽／日義今拚晉8強 大谷先發打硬仗
世界棒球經典賽進入8強階段，大谷翔平再次為日本隊拔出雙刀，今晚對義大利隊之戰「投打二刀流」先發上陣，面對突襲短打、速度戰的義大利，他認為會是硬仗。
大谷昨天在東京巨蛋練球後出席記者會，知道將對上天使隊友佛列契，義大利陣容也有不少大、小聯盟好手，他說，「每一分都小心應戰，能投多久就投多久，不是只有我一人，隊上還有很多好投手。」
繼首戰對中國大陸之後，大谷將再次登板投球，監督栗山英樹確認只要他身體沒問題，就會投球兼打擊；八強戰開始是單淘汰賽制，雖然投手用球數限制從65球提升到80球，不過栗山強調，不僅是大谷，所有投手都會待命，包括第2戰先發投手達比修有在內。
大谷9日對大陸隊先發4局投了49球，最快球速160公里，僅被敲1支安打沒有失分，飆出5次三振，分組賽4戰以打者身分累積12打數6支安打，包括1發全壘打，攻下8分打點，獲得7次保送。
義大利總教練皮亞薩談到對大谷的策略，稱讚他是繼貝比魯斯之後最出色的選手，也說一定沒有太多好球可打，「要做的就是把握失投球，跟日本這樣的強隊比賽，防守很重要，希望布陣能發揮作用。」
委內瑞拉昨4：1擊敗尼加拉瓜取得3連勝，加上多明尼加以10：0在7局「扣倒」以色列，讓委國率先取得D組8強門票，開打前最具冠軍相的多明尼加今天和波多黎各殊死戰，誰贏誰晉級。
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