經典賽／關鍵晉級戰前迎噩耗 加拿大主砲弗里曼恐因傷缺席

加拿大今日以5：0完封哥倫比亞隊，在小組獲得2勝1負成績，保有晉級資格。然而，球隊卻在賽後迎來主砲弗里曼（Freddie Freeman）可能缺席明日比賽的噩耗。

今日比賽，弗里曼在三局上半打出一計飛球，並緩慢地往一壘奔跑，看得出身體略有異狀。雖然他在三局下仍上場守備，卻不時觸碰自己的右大腿，並於四局下由克拉克（Denzel Clarke）接替，守備位置則由楊恩（Jared Young）頂上。

根據MLB官網指出，弗里曼的傷勢雖然初判為腿筋問題，但球隊並未具體說明是哪裡受傷。總教練惠特（Ernie Whitt）表示，將他換下場為預防措施，但也悲觀地說：「我無法預見弗里曼明天能上場，我們還在等待醫生以及道奇隊的說法。」並強調最重要的是這位主將的健康。

在今日C組賽事分別由加拿大以及墨西哥隊取勝後，小組內呈現美、加、墨三支隊伍均為2勝1負的狀況，因此，明日C組的加拿大vs.墨西哥、美國vs.哥倫比亞兩場的勝負，將直接關係到晉級隊伍。只是加拿大如今在生死戰前損失一門主砲，晉級之路將十分嚴峻。

明日雙方先發投手已公布，加拿大推出海盜隊左投札斯崔斯尼（Rob Zastryzny），對上效力太空人隊的墨西哥右投厄奎迪（Jose Urquidy）。

Freddie Freeman left today's game with a slight hamstring injury pic.twitter.com/zpr0TtJzYL — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 14, 2023

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