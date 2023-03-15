經典賽／王柏融「敬禮」告別台灣 吳念庭、宋家豪也跟進

世界棒球經典賽台灣隊旅外選手陸續回歸母隊，準備新球季。旅日的吳念庭、宋家豪、王柏融今天都在機場拍下這次台灣隊代表手勢「敬禮」，並期待下次與球迷見面。

經典賽台灣隊這次在A組預賽雖取得2勝2敗，但最終仍無緣晉級8強，A組賽程已經在12日落幕。這次台灣隊從1月底就開始集訓，凝聚力相當強，尤其張育成上壘後的「敬禮手勢」，讓台灣隊士氣大振，這也讓台灣隊球員們賽程結束後相當不捨。

日職西武獅隊的吳念庭及樂天金鷲隊的宋家豪今天一起搭機回到日本，準備回歸母隊。吳念庭在粉絲專頁發文表示，「帶著大家的祝福回日本了，期待下次與大家見面！在埼玉等你們來。」並附上兩人在機場的敬禮照。

日本火腿隊的王柏融也在今天回日本，不約而同在機場上傳敬禮照，並表示，「很開心、也很榮幸能代表台灣參加經典賽，結束了這段特別的旅程，接下我將回到日本，我會帶著你們的支持和美好的回憶，繼續在日職打拚，期待下次與大家見面！」

美職巨人隊的鄧愷威已經在13日返回美國，他日前在個人粉絲專頁寫下，「這次的表現確實不盡理想，辜負了許多人對我的期待，任何理性的批評與指教都會虛心的接受，也謝謝這段時間鼓勵我的朋友們，會帶著這些能量回球隊繼續努力拚搏。」

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