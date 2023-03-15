經典賽／多、波生死鬥僅1隊能晉級 歷史數據多明尼加小佔優勢

本屆經典賽開賽前，球迷大多將D組的多明尼加、波多黎各視為兩支奪冠熱門，沒想到，兩隊在明日小組賽最後一戰交手，就成為晉級生死戰，輸球的一方將淘汰。

多明尼加與波多黎各產出多位大聯盟巨星，並曾在第三屆經典賽總決賽碰頭。因此，在本屆賽事，兩隊被看好能從D組攜手晉級，然而兩隊正面對決前皆栽在委內瑞拉手中，戰績同為2勝1敗，明天得上演「贏球或回家」的戲碼。

根據MLB官網報導，對於明天的生死鬥，多明尼加外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）表示，「兩支隊伍都很吵鬧，我們都來自加勒比海、對棒球很有熱誠。這會是一場刺激的比賽，兩隊都將帶給粉絲們一場秀，我對明天感到非常興奮。」波多黎各總教練莫里納（Yadier Molina）也說：「對我們來說，這是整個賽事最重要的一場，我們也準備好了。」

兩隊在經典賽曾對陣五次，由多明尼加以3勝2敗略佔上風。首屆經典賽，波多黎各在複賽以7：1擊敗多明尼加；第三屆經典賽，多明尼加單屆交手波多黎各三場全數贏球，並達成全勝奪冠紀錄；兩隊上次交鋒為第四屆經典賽，波多黎各於複賽以3：1復仇成功。

明日賽事，多明尼加將推派大聯盟資歷豐富的奎托（Johnny Cueto）先發，波多黎各則尚未公布。

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