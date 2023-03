經典賽／八強對上古巴 澳洲球員出征前獲日本球迷歡呼

澳洲隊球員在飯店大廳被日本球迷包圍。 截自《Team Australia》推特

澳洲隊上週爆冷擊敗韓國隊,並從本屆經典賽B組中脫穎而出,晉級八強。今日,他們將再次前往東京巨蛋,對上A組龍頭古巴,在出征前,他們意外地收到當地球迷的熱情招呼。

根據澳洲隊官方推特影片,有一群日本球迷出現在球隊下榻的飯店大廳中,不僅向球員鼓掌拍手,還對其發出歡呼,如此景象,不禁讓球隊發文讚嘆:「看看這群在飯店向我們打招呼的日本球迷,我們會謙虛地接受這些支持,謝謝你,日本!」

日本球迷或許對澳洲並不陌生,除了今年外,他們在上屆經典賽便曾於東京巨蛋交手,雖然最終也是由日本隊獲勝,兩隊卻一路糾纏到最後一刻才分出勝負,讓日本球迷留下深刻印象。

今天對上古巴的比賽,將是澳洲首次登上經典賽八強舞台。古巴方面推出中日龍中繼王羅德里奎茲(Yariel Rodríguez)先發,對上來自澳職墨爾本王牌隊的左投肯特(Steve Kent),兩人皆曾在預賽亮相,前者對上荷蘭隊先發四局失一分;後者對上韓國登板投球0.1局,失三分。

除了古巴與澳洲外,東京巨蛋另一場八強賽事為日本對上義大利隊,屆時,日本將推派大谷翔平掛帥先發。

😯 😮 😳 Look at all the Japanese fans greeting us at our hotel. So humbled for the support. Thank you, Japan 🇯🇵 @WBCBaseball #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/NoKxmtkDLF