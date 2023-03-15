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經典賽／八強對上古巴 澳洲球員出征前獲日本球迷歡呼
澳洲隊上週爆冷擊敗韓國隊，並從本屆經典賽B組中脫穎而出，晉級八強。今日，他們將再次前往東京巨蛋，對上A組龍頭古巴，在出征前，他們意外地收到當地球迷的熱情招呼。
根據澳洲隊官方推特影片，有一群日本球迷出現在球隊下榻的飯店大廳中，不僅向球員鼓掌拍手，還對其發出歡呼，如此景象，不禁讓球隊發文讚嘆：「看看這群在飯店向我們打招呼的日本球迷，我們會謙虛地接受這些支持，謝謝你，日本！」
日本球迷或許對澳洲並不陌生，除了今年外，他們在上屆經典賽便曾於東京巨蛋交手，雖然最終也是由日本隊獲勝，兩隊卻一路糾纏到最後一刻才分出勝負，讓日本球迷留下深刻印象。
今天對上古巴的比賽，將是澳洲首次登上經典賽八強舞台。古巴方面推出中日龍中繼王羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）先發，對上來自澳職墨爾本王牌隊的左投肯特（Steve Kent），兩人皆曾在預賽亮相，前者對上荷蘭隊先發四局失一分；後者對上韓國登板投球0.1局，失三分。
除了古巴與澳洲外，東京巨蛋另一場八強賽事為日本對上義大利隊，屆時，日本將推派大谷翔平掛帥先發。
😯 😮 😳 Look at all the Japanese fans greeting us at our hotel. So humbled for the support. Thank you, Japan 🇯🇵 @WBCBaseball #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/NoKxmtkDLF— Team Australia (@TeamAusBaseball) March 14, 2023
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