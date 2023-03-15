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經典賽／創造榮耀時刻！ 以色列19歲小將三振馬恰多等強打

聯合新聞網／ 綜合報導
斯坦梅茨。 美聯社
斯坦梅茨。 美聯社

以色列今天在經典賽D組不敵多明尼加，不過響尾蛇19歲右投斯坦梅茨（Jacob Steinmetz）表現出色，在比賽中三振教士三壘手馬恰多（Manny Machado）和太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）。

斯坦梅茨在2021年選秀會第三輪、第77順位被響尾蛇選中，成為首位被選中的正統猶太教（Orthodox Jewish）球員，加盟後2年都處在響尾蛇新人聯盟，總共出賽12場，0勝8敗，防禦率高達7.82。

斯坦梅茨成為經典賽史第4年輕的先發投手，面對多明尼加豪華打線，首打席就被被索托（Juan Soto）敲出二壘安打，隨後讓羅德里奎茲（Julio Rodriguez）擊出滾地球出局，再用3球三振馬恰多，雖然隨後索托仍回本壘得分，但也沒其他失分。

他面對第二局首名打者潘尼亞，又送出三振，接下來投出保送，面對強打捕手桑契斯（Gary Sanchez）再投出三振，他也完成教練團賦予的任務，下場休息，回到休息室時獲得隊友熱情的鼓勵，他也笑得合不攏嘴。

根據大聯盟官網數據統計，斯坦梅茨本場比賽先發1.2局用38球，被敲2安失1分，投出3次三振及2次保送，最快球速為95.3英里。

經典賽 WBC風雲

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