經典賽／創造榮耀時刻！ 以色列19歲小將三振馬恰多等強打
以色列今天在經典賽D組不敵多明尼加，不過響尾蛇19歲右投斯坦梅茨（Jacob Steinmetz）表現出色，在比賽中三振教士三壘手馬恰多（Manny Machado）和太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）。
斯坦梅茨在2021年選秀會第三輪、第77順位被響尾蛇選中，成為首位被選中的正統猶太教（Orthodox Jewish）球員，加盟後2年都處在響尾蛇新人聯盟，總共出賽12場，0勝8敗，防禦率高達7.82。
斯坦梅茨成為經典賽史第4年輕的先發投手，面對多明尼加豪華打線，首打席就被被索托（Juan Soto）敲出二壘安打，隨後讓羅德里奎茲（Julio Rodriguez）擊出滾地球出局，再用3球三振馬恰多，雖然隨後索托仍回本壘得分，但也沒其他失分。
19-year-old Jacob Steinmetz strikes out Manny Machado 🇮🇱🔥— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年3月14日
📺: WBC on FS1 pic.twitter.com/uQLK2TwvpF
他面對第二局首名打者潘尼亞，又送出三振，接下來投出保送，面對強打捕手桑契斯（Gary Sanchez）再投出三振，他也完成教練團賦予的任務，下場休息，回到休息室時獲得隊友熱情的鼓勵，他也笑得合不攏嘴。
A third strikeout for @JacobSteinmetz6, this one against two-time All Star @ElGarySanchez 🌪️ pic.twitter.com/5zjLjTokw4— Israel Baseball (@ILBaseball) 2023年3月14日
根據大聯盟官網數據統計，斯坦梅茨本場比賽先發1.2局用38球，被敲2安失1分，投出3次三振及2次保送，最快球速為95.3英里。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言