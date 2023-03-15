經典賽／C組3隊2勝1敗大亂鬥 美國隊存淘汰風險

前幾日剛結束的世界棒球經典賽A組賽事，出現了四隊戰績相同，最後一場賽事才確定晉級隊伍的景象。當球迷認為這是百年難得一見的巧合時，C組賽事今天過後竟又面臨相同亂戰！

藍鳥新秀第十四名洛培茲的3分砲為加拿大奠定勝基。 美聯社

位在C組的加拿大隊，本屆賽事以MLB頂級新秀為組成核心，如費城人隊小將史基洛（Noah Skirrow）便在今日對陣哥倫比亞比賽中表現優異，先發五局僅被擊出兩支安打無失分。打線方面，位列守護者隊新秀第四名的奈勒（Bo Naylor）幫助加拿大隊首開紀錄，藍鳥新秀第十四名洛培茲（Otto Lopez）則以三分砲為球隊奠定勝基，終場，加拿大以5：0完封哥倫比亞。

效力大都會的的先發投手沃克先發為墨西哥繳出4菊好投。 法新社

今日C組另一場比賽，由墨西哥隊迎戰英國隊。開賽前，英國普遍被認為是小組最弱球隊，但他們在首戰面對美國隊時曾一度領先，更在前日爆冷擊敗哥倫比亞，獲得經典賽首勝，實力不容小覷。本場比賽，英國維持不俗戰力，一路和墨西哥糾纏到最後，墨西哥才靠著原是牛棚捕手的威爾森（Alexis Wilson）關鍵安打，以及先發投手沃克（Taijuan Walker）四局好投，以2：1驚險勝出。

在經歷了五隊互有勝負的情況後，C組呈現出詭譎多變的情勢，墨西哥、美國、加拿大皆以2勝1敗位居小組第一，而哥倫比亞以1勝2敗緊追其後，僅有1勝3敗的英國確定遭淘汰。

明日C組賽事，分別由墨西哥對上加拿大、美國對上哥倫比亞，屆時的勝負關係將大幅改變晉級隊伍，最令人驚訝的是，若加拿大及哥倫比亞奪勝，則兩隊將淘汰美、墨兩大強權，攜手晉級八強；墨、哥兩國勝利的話，3勝的墨西哥將搶下分組第一，美國、哥倫比亞與加拿大則須比較失分率，決定誰能和墨西哥一同前往邁阿密。

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