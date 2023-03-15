經典賽／首戰即終戰！ 老虎召回只投2局的委內瑞拉先發大將

老虎隊左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）在稍早對上尼加拉瓜的比賽中，為委內瑞拉先發主投兩局掉一分。雖然這僅是他本次經典賽首秀，卻很可能也是最後亮相。

根據《ESPN》，委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）表示，由於和老虎的協議，羅德里奎茲在接下來兩輪都無法再上場投球。但羅培茲也說明，會再和球團協調，若順利打進四強，是否可以讓他有機會於下周二登板投球。

然而，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）卻否決了這個可能。他表示，羅德里奎茲預計在美國時間週日，對上國民隊的春訓賽登板，這將讓他於包括四強到冠軍戰都無法上場。

除了羅德里奎茲以外，據傳老虎也對委內瑞拉陣中的五百轟強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）設有限制，但與老虎熟悉的人員則否認了這說法；來自委內瑞拉的消息人士說，國家隊和老虎之間的溝通「相當順暢」。

委內瑞拉目前以全勝之姿位居D組龍頭，大有挑戰冠軍之勢。但是羅德里奎茲若無法再上場，先發輪值將成為球隊爭冠隱憂。

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