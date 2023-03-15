經典運彩／盤口對古巴太樂觀讓分過大 推薦澳洲受讓過盤
【文／運彩貓小亨利】
2023世界棒球經典賽8強 澳洲 vs. 古巴
比賽時間: 3/15 18:00
澳洲在B組提前中國、倒打韓國、比賽後段過盤捷克、差一分咬盤日本表現並不差，投手雖然沒有Ace等級的選手但整體實力落差不會太大。
古巴在A組面對荷蘭和義大利都輸球，雖然打爆巴拿馬和中華但巴拿馬實力還是偏弱，中華則在投手燒光的情況加上晚場接午場的劣勢下爆炸。
在場地上澳洲有優勢，畢竟已在東京巨蛋打過四場賽事，本場派出Steven Kent先發，但應該也是用投手車輪戰，古巴則派出在中日龍的Yariel Rodriguez，以速球為主的他正好對澳洲隊的胃口，東京巨蛋還是比較利於打者發揮，古巴的大砲面對澳洲的機槍打線，兩隊誰勝誰負實在不好說，國際盤口古巴開到三分輸實在太樂觀，看好澳洲受讓過盤。
運彩貓小亨利推薦
運彩盤推薦：澳洲受讓2.5
國際盤推薦：澳洲受讓3-20
《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》
免費玩預測、週週拿獎金、快加入運彩分析討論群，詳情請至運彩貓官網(wwincat.com)
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言