經典賽／回絕美國只為加拿大出賽 弗里曼忍淚：為亡母而戰

美國隊在近兩屆經典賽皆能排出眾星雲集的打線,也讓不少打者爭相加入。不過,道奇隊明星野手弗里曼(Freddie Freeman)卻婉拒美國隊邀請,轉而加入加拿大隊,而背後原因,來自他與已故母親的羈絆。

弗里曼自幼便在加利福尼亞州的芳泉谷生長,看似和加拿大並無瓜葛,然而,他的雙親皆在安大略省出生,並在移居美國後,仍持續灌輸弗里曼作為加拿大人的價值。因此,當母親在弗里曼十歲,即因皮膚癌過世時,年幼的他已經知道加拿大對母親的意義。

也因為這樣,當美國隊於2017年詢問弗里曼是否願意加入時,他選擇披上加拿大隊戰袍,並在六年後的今天再次穿上紅白球衣。對此,弗里曼於受訪時表示,「我不確定這會不會是母親希望我做的事,但在我心中,我應該這麼做來帶給他榮譽。」並強忍著淚水說:「就算我一支安打都沒有,我相信他還是會為我驕傲,我只希望他以我為榮。」

另外,弗里曼也解釋,平常自己上場時,會配戴各種裝飾與母親並肩作戰,「如果道奇球迷不知道,我在場上會做很多事來紀念我的母親。我每場比賽都會穿上袖套,因為她死於皮膚癌,每次我戴上它們,我都會想起母親。」並補充:「我在脖子上戴十字架,裡面裝有她的頭髮,基本上我做的所有事都是為了她。」

加拿大日前擊敗哥倫比亞,在C組暫居首位,但弗里曼卻在賽中因傷退場,為球隊晉級之路埋下隱憂。

“I just hope she’s proud of me…I hope she’s smiling down.”



For Freddie, playing for Team Canada is more than the love of country. It’s about honoring the memory of his late mother. pic.twitter.com/rLG6VquMlh