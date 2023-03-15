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經典賽／回絕美國只為加拿大出賽 弗里曼忍淚：為亡母而戰

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里曼為加拿大本屆經典賽主力打者。 法新社
弗里曼為加拿大本屆經典賽主力打者。 法新社

美國隊在近兩屆經典賽皆能排出眾星雲集的打線，也讓不少打者爭相加入。不過，道奇隊明星野手弗里曼（Freddie Freeman）卻婉拒美國隊邀請，轉而加入加拿大隊，而背後原因，來自他與已故母親的羈絆。

弗里曼自幼便在加利福尼亞州的芳泉谷生長，看似和加拿大並無瓜葛，然而，他的雙親皆在安大略省出生，並在移居美國後，仍持續灌輸弗里曼作為加拿大人的價值。因此，當母親在弗里曼十歲，即因皮膚癌過世時，年幼的他已經知道加拿大對母親的意義。

也因為這樣，當美國隊於2017年詢問弗里曼是否願意加入時，他選擇披上加拿大隊戰袍，並在六年後的今天再次穿上紅白球衣。對此，弗里曼於受訪時表示，「我不確定這會不會是母親希望我做的事，但在我心中，我應該這麼做來帶給他榮譽。」並強忍著淚水說：「就算我一支安打都沒有，我相信他還是會為我驕傲，我只希望他以我為榮。」

另外，弗里曼也解釋，平常自己上場時，會配戴各種裝飾與母親並肩作戰，「如果道奇球迷不知道，我在場上會做很多事來紀念我的母親。我每場比賽都會穿上袖套，因為她死於皮膚癌，每次我戴上它們，我都會想起母親。」並補充：「我在脖子上戴十字架，裡面裝有她的頭髮，基本上我做的所有事都是為了她。」

加拿大日前擊敗哥倫比亞，在C組暫居首位，但弗里曼卻在賽中因傷退場，為球隊晉級之路埋下隱憂。

經典賽 WBC風雲 道奇

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