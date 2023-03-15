經典賽／中華隊多年勁敵 韓國王牌左投金廣鉉退出國家隊

韓國職棒過往曾出現過柳賢振、梁玹種等名揚海內外的左投手，而同在這行列的金廣鉉，日前在韓國隊於經典賽止步後，宣布將退出國家隊。

現年34歲的金廣鉉，自2007年開啟職棒生涯後到，為韓職SK飛龍隊效力超過十個賽季，期間有9季皆能獲得十勝以上，並幫助球隊四度拿下冠軍。金廣鉉在2019年末透過入札，加盟紅雀隊，在MLB兩賽季繳出10勝7負，平均防禦率2.97的成績，並在上賽季回到SK飛龍轉賣後的登陸者隊，還拿下韓職最佳投手獎「崔東原獎」。

另外，金廣鉉也多次披上國家隊戰袍，是韓國隊拿下北京奧運、仁川亞運金牌，第一屆12強冠軍、第二屆12強亞軍的功臣之一。他也和中華隊頗有淵源，曾在奧運八搶三資格賽、仁川亞運、第二屆12強等賽事，擔綱對陣中華隊的先發責任。

本屆經典賽，金廣鉉仍被委以重任，為日韓戰先發，但他最終主投兩局失四分，吞下敗投。韓國隊於首輪被淘汰後，金廣鉉於個人IG發文，首先回顧過往歷程，「對我來說，披上國家隊戰袍是夢想，也是驕傲。從2005年亞青賽到本屆經典賽，我為代表國家以及韓國棒球感到自豪，我很享受別著國旗、戴著奧運獎牌的感覺。」之後則發表退休宣言，「雖然有成績不好的時候，但我不因此失望，而是變得更強大。如今，該把這些傳承給後輩了。」

不過，金廣鉉表示他會繼續在韓職拚搏，「從今天開始，我會變回登陸者隊的金廣鉉，並比任何人都更享受比賽、更享受投球。」也在文末再次為了經典賽道歉，「再次說一聲抱歉，以及感謝。」

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