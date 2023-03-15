快訊

國軍骨董潛艦有納粹德國「血統」 孔雀魚級名又何來？

涉護航鏡電視取得執照 NCC主委陳耀祥移交北檢偵辦

不想婚卻被「保險套」亂了人生規畫…9種避孕法PK 這種失敗率最高

經典賽／中華隊多年勁敵 韓國王牌左投金廣鉉退出國家隊

聯合新聞網／ 綜合報導
金廣鉉本屆賽事未能發揮「日本殺手」的本色，隨著南韓被淘汰後，他也決定退出國家隊。 法新社
金廣鉉本屆賽事未能發揮「日本殺手」的本色，隨著南韓被淘汰後，他也決定退出國家隊。 法新社

韓國職棒過往曾出現過柳賢振、梁玹種等名揚海內外的左投手，而同在這行列的金廣鉉，日前在韓國隊於經典賽止步後，宣布將退出國家隊。

現年34歲的金廣鉉，自2007年開啟職棒生涯後到，為韓職SK飛龍隊效力超過十個賽季，期間有9季皆能獲得十勝以上，並幫助球隊四度拿下冠軍。金廣鉉在2019年末透過入札，加盟紅雀隊，在MLB兩賽季繳出10勝7負，平均防禦率2.97的成績，並在上賽季回到SK飛龍轉賣後的登陸者隊，還拿下韓職最佳投手獎「崔東原獎」。

另外，金廣鉉也多次披上國家隊戰袍，是韓國隊拿下北京奧運、仁川亞運金牌，第一屆12強冠軍、第二屆12強亞軍的功臣之一。他也和中華隊頗有淵源，曾在奧運八搶三資格賽、仁川亞運、第二屆12強等賽事，擔綱對陣中華隊的先發責任。

本屆經典賽，金廣鉉仍被委以重任，為日韓戰先發，但他最終主投兩局失四分，吞下敗投。韓國隊於首輪被淘汰後，金廣鉉於個人IG發文，首先回顧過往歷程，「對我來說，披上國家隊戰袍是夢想，也是驕傲。從2005年亞青賽到本屆經典賽，我為代表國家以及韓國棒球感到自豪，我很享受別著國旗、戴著奧運獎牌的感覺。」之後則發表退休宣言，「雖然有成績不好的時候，但我不因此失望，而是變得更強大。如今，該把這些傳承給後輩了。」

不過，金廣鉉表示他會繼續在韓職拚搏，「從今天開始，我會變回登陸者隊的金廣鉉，並比任何人都更享受比賽、更享受投球。」也在文末再次為了經典賽道歉，「再次說一聲抱歉，以及感謝。」

經典賽 WBC風雲

相關新聞

經典賽／不意外！日本八強戰交給大谷翔平 準備二刀流

日本隊今天在東京巨蛋結束練習後，監督栗山英樹宣布，16日在世界棒球經典賽八強戰對上義大利隊，將由大谷翔平擔任先發投手，這...

經典賽／多明尼加扣倒以色列送委隊晉級！下一場成生死戰

擁有索托（Juan Soto）、馬恰多（Manny Machado）的多明尼加隊超狂打線，終於展現出應有火力，今天以10...

經典賽／委內瑞拉擊敗尼加拉瓜 小組賽3連勝幾乎篤定晉級

世界棒球經典賽（WBC）委內瑞拉隊氣勢如虹，今天打線發揮適時一擊能力，克服比賽前段落後劣勢，終場4比1擊敗尼加拉瓜隊，在...

經典賽／中華隊多年勁敵 韓國王牌左投金廣鉉退出國家隊

韓國職棒過往曾出現過柳賢振、梁玹種等名揚海內外的左投手，而同在這行列的金廣鉉，日前在韓國隊於經典賽止步後，宣布將退出國家隊。 現年34歲的金廣鉉，自2007年開啟職棒生涯後到，為韓職SK飛龍隊效

經典賽／東河家鄉貼紅榜 張育成綽號曝光

世界棒球經典賽選手張育成、宋家豪老家在台東東河鄉，公所民政課長烏曉蘋昨到2人老家貼紅榜，宋父陳孝德說，這次比賽無法晉級很...

經典賽／波多黎各4投聯手完全比賽 里昂：一直夢想著這一刻

世界棒球經典賽美洲戰場熱戰中，波多黎各昨天由雙城隊小聯盟投手里昂5.2局好投領銜，共4任投手接力讓對手24上24下，提前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦