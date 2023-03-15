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經典賽／委內瑞拉擊敗尼加拉瓜 小組賽3連勝幾乎篤定晉級

中央社／ 紐約14日專電
委內瑞咖4比1擊敗尼加拉瓜隊，在D組預賽3連勝，幾乎篤定晉級8強。 美聯社
委內瑞咖4比1擊敗尼加拉瓜隊，在D組預賽3連勝，幾乎篤定晉級8強。 美聯社

世界棒球經典賽（WBC）委內瑞拉隊氣勢如虹，今天打線發揮適時一擊能力，克服比賽前段落後劣勢，終場4比1擊敗尼加拉瓜隊，在D組預賽3連勝，幾乎篤定晉級8強。

委內瑞拉預賽前兩戰分別擊敗強敵多明尼加、波多黎各，是D組唯一不敗之師。只要多明尼加稍晚擊敗以色列，委內瑞拉就能晉級8強，且有機會跟進B組的日本，以4戰全勝之姿挺進複賽。首次參加經典賽的尼加拉瓜苦吞4連敗，分組墊底，3年後須從資格賽打起。

賽前不被看好的尼加拉瓜有如猛虎出柙，前9名打者敲出6支一壘安打，刷新本屆參賽單場最多安打紀錄，且兩度攻占滿壘，並於2局上靠著雷頓（StevenLeyton）擊出內野滾地球攻下一分，先馳得點。

但尼加拉瓜換下前3局表現優異的先發投手拉米雷斯（Erasmo Ramirez）後，戰況風雲變色。

4局下，委內瑞拉兩人出局攻占一、二壘，西門內斯（Andres Gimenez）適時敲出安打，助球隊扳平比數。預賽打擊手感火燙的斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）接著再以安打送回2分，委內瑞拉奠定勝基。

前兩戰都開轟的桑坦德（Anthony Santander）5局下再度替委內瑞拉建功，兩人出局得點圈有人時擊出中右外野方向二壘安打，追加一分。他連3戰有打點進帳，此役雙安且4度上壘，是D組最有價值球員（MVP）熱門人選。

委內瑞拉先發投手羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）壓制不了尼加拉瓜打線，只投2局多便被換下。

接棒且拿下勝投的魯伊斯（Jose Ruiz）等5名後援投手表現出色，7局送出9次三振，只被敲4支零星安打，未再失分，委內瑞拉終場以3分之差贏球。

委內瑞拉全場敲出7支安打，比尼加拉瓜少4支，得點圈有人時攻擊把握能力更勝一籌，是此役致勝關鍵。尼加拉瓜以短程安打居多，三壘手阿里格利亞（Benjamin Alegria）單場3安，預賽打擊率5成，表現亮眼。

經典賽 WBC風雲

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