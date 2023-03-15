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經典賽／波多黎各4投聯手完全比賽 里昂：一直夢想著這一刻

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
波多黎各投手里昂領軍投出完全比賽。（法新社）
波多黎各投手里昂領軍投出完全比賽。（法新社）

世界棒球經典賽美洲戰場熱戰中，波多黎各昨天由雙城隊小聯盟投手里昂5.2局好投領銜，共4任投手接力讓對手24上24下，提前在8局以10：0擊敗以色列，締造賽史第一場完全比賽。

里昂2017年經典賽就曾代表波多黎各，當時還是大聯盟潛力新秀，卻在隔年春訓進行韌帶置換手術影響生涯，始終未能在大聯盟站穩一席之地，今年與雙城簽下小聯盟合約。昨天以64球投5.2局、送出10次三振，里昂期望為自己投出生涯轉機，「我一直夢想著這一刻，回顧生涯經歷的這些，我亟需這樣的瞬間，讓波多黎各人們知道，我還在，讓世界知道，里昂還在。」

被問到何時注意到仍維持完全比賽之姿，里昂笑說，「他們不跟我講半句話，我那時就知道了。」總教練莫里納則描述，第6局時，他詢問投手教練用球數，得到已接近65球限制，「我抬頭看計分板，知道有些事情（完全比賽）正在發生。」

里昂賽後接過這顆完全比賽紀念球，此役出賽的4位投手及捕手馬多納度已在球上簽名，里昂表示，會將這顆球好好收藏在家裡。

Ｃ組美國前一戰爆冷輸給墨西哥，昨將怨氣發洩在加拿大身上，首局虐爆加拿大19歲投手巴雷特，包括楚奧特的3分砲，單局就暴打12人次、9分底定戰局，提前在7局以12：1擊敗加拿大，取得2勝1敗站上分組第一。

C、D組預賽還在廝殺，東京巨蛋登場的八強賽今晚開打，古巴、澳洲交手，日本明晚碰頭義大利，爭取飛往邁阿密的機票。

經典賽 WBC風雲

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