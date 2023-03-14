快訊

全英公開賽／合體失利 「麟洋配」遭大馬組合逆轉

VIX指數大跌12% 台指期夜盤彈逾百點

臉書母公司Meta將「再裁員1萬人」 祖克柏：計劃關閉5,000個職缺

經典賽／證明年輕世代的價值！餅總臉書發文：期待下一次集結

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊總教練林岳平。 記者余承翰／攝影
中華隊總教練林岳平。 記者余承翰／攝影

2023年經典賽，中華隊於周日預賽最後一戰敗給古巴無緣前進東京之後，經過一天的沈澱之後，中華隊總教練林岳平晚間在個人臉書粉絲團發文，「你們開啟了全新旅程，證明了年輕世代的價值！」來讚許中華隊成員的表現，他並說了，「讓我們期待下一次的中華隊再度集結！」

林岳平在臉書上發文：

謝謝中華隊跟我一起扛下壓力，你們開啟了全新旅程，證明了年輕世代的價值！

#2023世界棒球經典賽，是一場充滿熱情與激情的夢幻旅程，球員們展現拚勁，創造許多感動的經典時刻，球迷的熱血吶喊與加油聲，激發了每個人的求勝慾望，過程中有甘有苦，有難以承受的壓力，也有拿下勝利後滿滿幸福感，面對高張力的比賽，我相信大家都有所成長，而這些都會成為你們球員生涯中，最難忘的經驗之一。

也謝謝所有球迷一直跟我們站在一起，陪著我們一同征戰，雖然結果有些遺憾， #TEAMTAIWAN 會深深烙印在大家心中，讓我們期待下一次的中華隊再度集結！

隨著經典賽的結束，中華隊的各位都要回歸母隊，而我也將在明天回到統一獅隊繼續帶領球隊奮戰，3/17中職官辦熱身賽即將開打，獅隊在斗六棒球場要展開一系列賽事，也期待大家持續關注台灣棒球，為台灣棒球加油！

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

相關新聞

經典賽／證明年輕世代的價值！餅總臉書發文：期待下一次集結

2023年經典賽，中華隊於周日預賽最後一戰敗給古巴無緣前進東京之後，經過一天的沈澱之後，中華隊總教練林岳平晚間在個人臉書粉絲團發文，「你們開啟了全新旅程，證明了年輕世代的價值！」來讚許中華隊成員的表現

經典賽／WBC效應！大谷翔平IG粉絲破300萬 成大聯盟第1人

大谷翔平日前面對澳洲敲出經典賽首轟，幫助日本以7：1擊倒對手，以全勝之姿晉級8強。根據統計，他個人IG自經典賽開打後湧入近150萬追蹤，目前為328萬，成為大聯盟首位追蹤破300萬的選手。 據知

經典賽／張育成就是他！大聯盟剪輯精華 連FOX都稱「國防部長」

張育成在本屆世界棒球經典賽打響知名度，無法量化的收獲是在球迷心中地位直升，會留在官方紀錄中的收穫則是獲選A組最有價值球員...

經典賽／扯！韓媒爆KBO說服大聯盟讓日韓同組：台灣不是我們對手

南韓隊在本屆經典賽首戰爆冷不敵澳洲隊，第二戰又被日本隊打爆，儘管接連贏下實力較弱的捷克和中國大陸隊，最終仍無緣晉級，慘遭南韓球迷痛罵。韓媒更加碼爆料，南韓棒球委員會（KBO）曾私下向大會協調，期望能被

經典賽／水手大物佛德開轟！英國爆冷擊敗哥倫比亞奪賽史首勝

英國昨天被加拿大狂灌18分「扣倒」，今天面對強敵哥倫比亞卻爆冷以7：5搶下隊史經典賽首勝，也讓C組局勢更加混亂。 英國2局上發生守備失誤被跑上二壘，哥倫比亞敲1安打回第1分。4局上英國投手連續3

經典賽／尼加拉瓜投手19球K掉3球星 在停車場收到合約

世界棒球經典賽成為大聯盟球隊的徵才大會，尼加拉瓜昨天以1：6輸給多明尼加，21歲投手赫伯特（Duque Hebbert）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦