經典賽／證明年輕世代的價值！餅總臉書發文：期待下一次集結

2023年經典賽，中華隊於周日預賽最後一戰敗給古巴無緣前進東京之後，經過一天的沈澱之後，中華隊總教練林岳平晚間在個人臉書粉絲團發文，「你們開啟了全新旅程，證明了年輕世代的價值！」來讚許中華隊成員的表現，他並說了，「讓我們期待下一次的中華隊再度集結！」

#2023世界棒球經典賽，是一場充滿熱情與激情的夢幻旅程，球員們展現拚勁，創造許多感動的經典時刻，球迷的熱血吶喊與加油聲，激發了每個人的求勝慾望，過程中有甘有苦，有難以承受的壓力，也有拿下勝利後滿滿幸福感，面對高張力的比賽，我相信大家都有所成長，而這些都會成為你們球員生涯中，最難忘的經驗之一。

也謝謝所有球迷一直跟我們站在一起，陪著我們一同征戰，雖然結果有些遺憾， #TEAMTAIWAN 會深深烙印在大家心中，讓我們期待下一次的中華隊再度集結！

隨著經典賽的結束，中華隊的各位都要回歸母隊，而我也將在明天回到統一獅隊繼續帶領球隊奮戰，3/17中職官辦熱身賽即將開打，獅隊在斗六棒球場要展開一系列賽事，也期待大家持續關注台灣棒球，為台灣棒球加油！