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經典賽／日本隊前名將稻葉篤紀被闖空門 竊走2009年冠軍戒

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本前名將稻葉篤紀。 美聯社
日本前名將稻葉篤紀。 美聯社

日媒報導，曾任東京奧運日本棒球代表隊監督的稻葉篤紀，位於愛知縣北名古屋市的自宅本月遭小偷闖空門，已知竊走稻葉在2009年世界棒球經典賽所獲得的冠軍紀念戒指。

日本放送協會（NHK）報導，參與調查的相關人士表示，稻葉父親3月11日外出返家後，發現房間被人翻箱倒櫃。

警方前往確認時，除現金約360萬日圓（約新台幣81萬多元）不翼而飛之外，稻葉選手時代出賽2009年第二屆經典賽獲得的冠軍紀念戒指等貴重物品也遭竊。

稻葉現職為日本職棒日本火腿隊總經理，這次被闖空門的房子是稻葉所有，稻葉父親現居此處。

警方已接獲現場附近出現可疑車輛的目擊情報，正調查詳細事發狀況。

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