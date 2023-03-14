經典賽／投手陣容調度困難 美國教頭怨：大聯盟限制太多

美國隊昨天以5：11爆冷不敵墨西哥，吞下本屆經典賽首敗，賽後美國隊總教練戴羅沙（Mark DeRosa）抱怨，大聯盟球團的投手保護指南，讓投手調度很困難。

美國隊陣中30人都是大聯盟選手，不過投手群卻失掉11分，追平2009年經典賽第二輪對陣波多黎各的單場失分紀錄。

德羅沙坦言說：「我們必須管理局數、保護投手，努力尊重球團的建議。但這很難，因為贏下比賽的同時，還要注意局數。」不過德羅沙也強調：「我不會做任何危害球員大聯盟職業生涯的事情。」

美國隊今天靠著先發投手林恩（Lance Lynn）5局好投，提前在7局以12：1擊敗加拿大。賽後德羅沙再度提到管理局數，「我們需要在昨晚後重新調整投手配置，林恩的表現提供很多幫助。」

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