快訊

藍軍大和解！「他」出手協調籲團結 鍾東錦撤回對國民黨之訴

嗨翻！長榮海運加發「年中獎金」 每位員工可領62萬元員工酬勞

工作壓力太大？多將領健康亮紅燈 海軍最年輕中將因病調職

經典賽／中華隊未能晉級 日本隊監督遺憾

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本教頭栗山英樹。 美聯社
日本教頭栗山英樹。 美聯社

日本隊今天在東京巨蛋為16日與義大利隊的賽事備戰練習。日本隊監督栗山英樹被台灣媒體問到中華隊在本屆世界棒球經典賽未能晉級複賽時說，「真是遺憾」。

日本每日體育報導，中華隊本屆身為經典賽預賽地主國，在主場受到狂熱球迷聲援，但最後未能晉級。栗山被問到有沒有要給台灣什麼建議時說，「我們沒有什麼建議，但王柏融要到火腿隊時我們也有去（台灣），台灣是愛我們也愛棒球的國家」。

他說，球隊都有陣容整齊的時候，也有陣容不齊的時候，「雖然很辛苦，但希望我們一起讓棒球更加精采」。

有關日本隊投打「二刀流」球星大谷翔平及強投達比修有，在台灣也相當受到矚目，栗山說，「我相信（兩人）都會好好表現，讓全世界熱愛棒球的球迷都能開心」。

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

經典賽／相信有機會打敗達比修有 南韓教頭：沒放棄創造奇蹟

經典賽／捷克、澳洲小心了 ！ 大谷翔平預賽還可再登板

經典賽／日本推大谷戰中國 教頭栗山坦承有策略考量

經典賽／沒必要藏！日本輪值全攤牌 大谷翔平打頭陣

相關新聞

經典賽／WBC效應！大谷翔平IG粉絲破300萬 成大聯盟第1人

大谷翔平日前面對澳洲敲出經典賽首轟，幫助日本以7：1擊倒對手，以全勝之姿晉級8強。根據統計，他個人IG自經典賽開打後湧入近150萬追蹤，目前為328萬，成為大聯盟首位追蹤破300萬的選手。 據知

經典賽／張育成就是他！大聯盟剪輯精華 連FOX都稱「國防部長」

張育成在本屆世界棒球經典賽打響知名度，無法量化的收獲是在球迷心中地位直升，會留在官方紀錄中的收穫則是獲選A組最有價值球員...

經典賽／扯！韓媒爆KBO說服大聯盟讓日韓同組：台灣不是我們對手

南韓隊在本屆經典賽首戰爆冷不敵澳洲隊，第二戰又被日本隊打爆，儘管接連贏下實力較弱的捷克和中國大陸隊，最終仍無緣晉級，慘遭南韓球迷痛罵。韓媒更加碼爆料，南韓棒球委員會（KBO）曾私下向大會協調，期望能被

經典賽／水手大物佛德開轟！英國爆冷擊敗哥倫比亞奪賽史首勝

英國昨天被加拿大狂灌18分「扣倒」，今天面對強敵哥倫比亞卻爆冷以7：5搶下隊史經典賽首勝，也讓C組局勢更加混亂。 英國2局上發生守備失誤被跑上二壘，哥倫比亞敲1安打回第1分。4局上英國投手連續3

經典賽／尼加拉瓜投手19球K掉3球星 在停車場收到合約

世界棒球經典賽成為大聯盟球隊的徵才大會，尼加拉瓜昨天以1：6輸給多明尼加，21歲投手赫伯特（Duque Hebbert）...

經典賽／投手陣容調度困難 美國教頭怨：大聯盟限制太多

美國隊昨天以5：11爆冷不敵墨西哥，吞下本屆經典賽首敗，賽後美國隊總教練戴羅沙（Mark DeRosa）抱怨，大聯盟球團的投手保護指南，讓投手調度很困難。 美國隊陣中30人都是大聯盟選手，不過投

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦