經典賽／中華隊未能晉級 日本隊監督遺憾

日本隊今天在東京巨蛋為16日與義大利隊的賽事備戰練習。日本隊監督栗山英樹被台灣媒體問到中華隊在本屆世界棒球經典賽未能晉級複賽時說，「真是遺憾」。

日本每日體育報導，中華隊本屆身為經典賽預賽地主國，在主場受到狂熱球迷聲援，但最後未能晉級。栗山被問到有沒有要給台灣什麼建議時說，「我們沒有什麼建議，但王柏融要到火腿隊時我們也有去（台灣），台灣是愛我們也愛棒球的國家」。

他說，球隊都有陣容整齊的時候，也有陣容不齊的時候，「雖然很辛苦，但希望我們一起讓棒球更加精采」。

有關日本隊投打「二刀流」球星大谷翔平及強投達比修有，在台灣也相當受到矚目，栗山說，「我相信（兩人）都會好好表現，讓全世界熱愛棒球的球迷都能開心」。

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