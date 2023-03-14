經典賽／WBC效應！大谷翔平IG粉絲破300萬 成大聯盟第1人
大谷翔平日前面對澳洲敲出經典賽首轟，幫助日本以7：1擊倒對手，以全勝之姿晉級8強。根據統計，他個人IG自經典賽開打後湧入近150萬追蹤，目前為328萬，成為大聯盟首位追蹤破300萬的選手。
據知名記者龐普里亞諾（Joe Pompliano）統計，經典賽開打後大谷的IG增加近150萬追蹤。目前大聯盟球星追蹤第二名是天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的202萬。
Shohei Ohtani has gained about 1.5 million Instagram followers since the World Baseball Classic started and is now the first MLB player to cross 3 million followers. pic.twitter.com/Eui6ZzaKIg— Joe Pompliano (@JoePompliano) 2023年3月13日
大谷翔平熱身賽擊出2轟，向世界棒球迷宣告經典賽的到來。他在正賽持續繳出優異成績，「投手大谷」對上中國4局0失分僅被敲1安，「打者翔平」總計12打數6支安打、1轟、8分打點。
日本接下來將在8強賽面對義大利，不過卻傳出壞消息，球隊牛棚大將栗林良吏因腰部不適退出，將由歐力士隊山崎颯一郎遞補空缺。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言