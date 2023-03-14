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經典賽／WBC效應！大谷翔平IG粉絲破300萬 成大聯盟第1人

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平日前面對澳洲敲出經典賽首轟，幫助日本以7：1擊倒對手，以全勝之姿晉級8強。根據統計，他個人IG自經典賽開打後湧入近150萬追蹤，目前為328萬，成為大聯盟首位追蹤破300萬的選手。

據知名記者龐普里亞諾（Joe Pompliano）統計，經典賽開打後大谷的IG增加近150萬追蹤。目前大聯盟球星追蹤第二名是天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的202萬。

大谷翔平熱身賽擊出2轟，向世界棒球迷宣告經典賽的到來。他在正賽持續繳出優異成績，「投手大谷」對上中國4局0失分僅被敲1安，「打者翔平」總計12打數6支安打、1轟、8分打點。

日本接下來將在8強賽面對義大利，不過卻傳出壞消息，球隊牛棚大將栗林良吏因腰部不適退出，將由歐力士隊山崎颯一郎遞補空缺。

經典賽 WBC風雲 大谷翔平

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