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經典賽／捷克電子技師和大谷相見歡 獲簽名紀念大禮包

聯合新聞網／ 綜合報導
薩托利亞和大谷翔平合影留念。 截圖自推特
薩托利亞和大谷翔平合影留念。 截圖自推特

「斜槓」捷克隊首度參加經典賽、以2：10不敵日本隊，最終也被淘汰出局。曾在比賽中三球三振大谷翔平的捷克投手薩多利亞（Ondrej Satoria），今天在離別前參觀日本隊更衣室，和大谷相見歡。

薩托利亞正職是一名電子工程技師，他三振掉大谷翔平震驚許多球迷。今天他和大谷見面，大谷大方贈送親筆簽名球、球衣及球棒給他和隊友米納里克（Marek Minarik）、斯摩拉（Filip Smola）等人。捷克隊則送大谷一件全體球員簽名的球衣，雙方也合影留念。

斯摩拉受訪時表示，「這真的夢想成真，很高興能和他一起打球。我今晚就要回國，從明天起又是朝九晚五的會計師。」

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