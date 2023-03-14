經典賽／捷克電子技師和大谷相見歡 獲簽名紀念大禮包

「斜槓」捷克隊首度參加經典賽、以2：10不敵日本隊，最終也被淘汰出局。曾在比賽中三球三振大谷翔平的捷克投手薩多利亞（Ondrej Satoria），今天在離別前參觀日本隊更衣室，和大谷相見歡。

薩托利亞正職是一名電子工程技師，他三振掉大谷翔平震驚許多球迷。今天他和大谷見面，大谷大方贈送親筆簽名球、球衣及球棒給他和隊友米納里克（Marek Minarik）、斯摩拉（Filip Smola）等人。捷克隊則送大谷一件全體球員簽名的球衣，雙方也合影留念。

斯摩拉受訪時表示，「這真的夢想成真，很高興能和他一起打球。我今晚就要回國，從明天起又是朝九晚五的會計師。」

"It was like the whole world was stopped in the moment."



In an exclusive interview with Flippin' Bats, @BaseballCzech pitcher Ondrej Satoria talked about striking out Shohei Ohtani ❤️⚾️ pic.twitter.com/5J8Jjs7nY6 — Flippin' Bats Podcast (@FlippinBatsPod) March 12, 2023

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