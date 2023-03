經典賽／捷克電子技師和大谷相見歡 獲簽名紀念大禮包

「斜槓」捷克隊首度參加經典賽、以2:10不敵日本隊,最終也被淘汰出局。曾在比賽中三球三振大谷翔平的捷克投手薩多利亞(Ondrej Satoria),今天在離別前參觀日本隊更衣室,和大谷相見歡。

薩托利亞正職是一名電子工程技師,他三振掉大谷翔平震驚許多球迷。今天他和大谷見面,大谷大方贈送親筆簽名球、球衣及球棒給他和隊友米納里克(Marek Minarik)、斯摩拉(Filip Smola)等人。捷克隊則送大谷一件全體球員簽名的球衣,雙方也合影留念。

斯摩拉受訪時表示,「這真的夢想成真,很高興能和他一起打球。我今晚就要回國,從明天起又是朝九晚五的會計師。」

"It was like the whole world was stopped in the moment."



In an exclusive interview with Flippin' Bats, @BaseballCzech pitcher Ondrej Satoria talked about striking out Shohei Ohtani ❤️⚾️ pic.twitter.com/5J8Jjs7nY6