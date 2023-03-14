經典賽／國內棒壇面臨的困境？洪一中：打球人口太少

中華隊本屆經典賽無緣晉級8強，公視節目「有話好說」邀請國內棒壇重要人士，討論如何讓棒壇更加進步。其中台鋼雄鷹隊總教練洪一中認為，以目前台灣的環境及打球人口，能打出這樣的表現已經非常棒。

該節目邀請洪一中、曾文誠、馮勝賢探討本次中華隊的表現。洪一中直言，「每次短期大賽後，總會針對弱點作探討，投手爆炸就檢討投手，打擊熄火就檢討打擊，頭痛醫頭，腳痛醫腳，這些都是敷衍的話，棒球是要看長遠的。」

洪一中接著指出打球人口過少的問題，「日本甲子園有五千隊，台灣的青棒包括黑豹旗、社區棒球只有一兩百隊，這個差距很大，很多學校想組隊，卻沒有經費與場地。」

洪一中以此肯定中華隊本屆的表現，「日本的選手是從幾十萬人選出來的代表，各個都是人中之龍，不只是技術，還可以選長得好看的。反觀台灣人才就是這些，從有限的資源裡挑出來與對方對抗，所以台灣能有這種成績，已經很值得驕傲。」

談到職棒如何更加有競爭力，洪一中歸納三大要點，包括「球場要重建、球隊要增加、洋將名額要開放」，他在節目最後呼籲球迷買票進場觀看職棒，就是對台灣棒球最大的貢獻。

udn討論區