經典賽／鄧愷威發文向球迷致歉 前輩陳禹勳、周思齊獻上祝福

旅美好手鄧愷威去年登上巨人隊小聯盟2A，卻在本屆經典賽表現不如預期，他昨天也打破沉默，向大家坦言自己表現不理想，辜負許多人的期待。

鄧愷威去年在小聯盟出賽28場，主投136.1局送出169次三振，防禦率5.22。原先被視為本屆經典賽中華隊的重要戰力，卻在熱身賽出現控球問題。正賽開打後，鄧愷威仍投不出好球，僅投7球就造成滿壘局面被換下場，賽後遭球迷批評，剩下3場比賽也沒有上場紀錄。

鄧愷威臉書發文寫道：「真的非常榮幸有機會加入這支隊伍，從賽前的不被看好，到後來打敗大家公認的勁旅，這些回憶真的非常的美好，不管是場上場下的球員，還是球迷們全心投入的吶喊助威，都向世界證明了我們Team Taiwan是最棒的，這一刻我以身為台灣人為榮。」

「很感謝這段期間互相扶持的隊友們、教練團以及後勤團隊，從始至終都一直給予愷威很大的鼓勵與支持，還有最重要的十號隊友們，沒有你們我們也沒辦法打出這幾場精彩的比賽，謝謝你們。」

「最後想說的是，這次的表現確實不盡理想，辜負了許多人對我的期待，任何理性的批評與指教愷威都會虛心的接受，也謝謝這段時間鼓勵愷威的朋友們，愷威會帶著這些能量回球隊繼續努力拼搏。」

許多球迷紛紛獻上祝福，中華隊的戰友陳禹勳也在留言區鼓勵，「這都是你成為台灣王牌的過程。我相信你。」前國手周思齊則寫道，「你是最接近也是一定會上去大聯盟的台灣棒球選手，學長們也會為你祝福的。」

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