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經典賽／佐佐木為失投親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

中央社／ 東京14日綜合外電報導
佐佐木朗希竟親向捷克球員賠罪。 擷圖自推特
佐佐木朗希竟親向捷克球員賠罪。 擷圖自推特

本屆首度出賽世界棒球經典賽會內賽的捷克隊雖遭淘汰，但靠著業餘陣容不僅拿下經典賽隊史首勝，與日本隊的對戰更創造不少話題，連總教練都被親送零食賠罪的佐佐木朗希圈粉。

日本時事通信社、日刊體育報導，捷克隊雖然在本屆經典賽預賽B組以1勝3敗無法晉級8強，但也以8比5擊敗中國隊，取得隊史在經典賽首勝。

幾乎是由業餘球員組成的捷克隊出戰日本隊的奮戰精神，在日本球迷間引發話題。本身是醫師的捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）回顧這次打入會內賽說，「完全沒想到能在3月參加一場這麼棒的比賽」。

捷克國內沒有職業棒球聯盟，只有邊念書或邊工作的業餘球員，且在嚴冬時很難練球。但這次透過年輕選手培訓計畫，經三度叩關終於首度闖進會內賽。

捷克隊在場上拚搏的精神，成功抓住日本球迷的心。陣中26歲投手薩多里亞（Ondrej Satoria）三振日本隊投打「二刀流」球星大谷翔平後，在休息區拿著這顆令他自豪的紀念球。薩多里亞本業是電子工程技師。

而艾斯卡拉（William Escala）遭日本隊「令和怪物」強投佐佐木朗希以162公里速球擊中左腿膝蓋，即使一度倒在地上，最後仍站起來並展現猛烈衝刺的姿態。

當時在場上跟艾斯卡拉有互動的日本隊一壘手山川穗高表達敬意說：「運動就該像個紳士，那樣的表現非常棒。」

捷克隊球員在輸球後，依舊禮貌地向觀眾席致意，也為拿著捷克國旗的日本球迷簽名。

捷克隊確定在預賽遭淘汰後，哈丁頭上綁著寫有漢字「必勝」的頭巾出席記者會，向給予捷克隊親切且盛大支援的日本表達感謝。

哈丁用日語說了「日本，謝謝」，還說「我們絕對不會忘記日本球迷」。

哈丁也向大家透露場外小插曲，佐佐木帶著一堆零食到捷克隊住的地方，對自己投出觸身球致歉，「感受到溫暖關懷，已經變成他（佐佐木）的粉絲了」。

哈丁期望棒球能在歐洲及非洲那些對棒球不熟悉的國家發展起來，「我會進一步推廣這次的比賽經驗，希望對棒球有所貢獻」。

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