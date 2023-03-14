經典賽／從二兵升至國防部長 張育成「敬禮」手勢懶人包整理

旅美好手張育成在本屆經典賽大放異彩，招牌「敬禮」手勢受國內球迷關注外，國外選手也爭相模仿。外媒曾在記者會詢問手勢的由來，當時由中華隊新聞官代為回應：「這是一個很長的故事」。

這故事的開頭是張育成以「為全力備戰大聯盟新賽季」為由婉拒出賽，引發球迷不滿，其中「兵役問題」成為張育成最受質疑的地方。據《國家體育競技代表隊服補充兵役辦法》規定，張育成因2019年亞錦賽獲12天補充兵資格，並成為「列管球員」，列管球員5年內要配合國家隊比賽，若拒絕將恢復原本的役期（4個月）。

許多球迷希望張育成若不想打就去當兵（4個月），由於「二兵」是我國多數義務役的軍階，因此他得到「二兵」、「逃兵」等負面稱號，甚至還有人想出「永遠忠誠張育成」的出場曲。儘管他隨後改變心意，決定參賽，但這些嘲諷仍揮之不去。

不過張育成選擇用幽默的態度面對嘲諷，從熱身賽起就多次在上壘時做出「敬禮」動作，引發隊友笑聲及球迷關注。張育成也將動作帶入正賽，在對決強敵義大利一戰，6局下追平比數兩分砲讓他被無數球迷圈粉，再度做出敬禮動作時，得到球迷正面的回饋，外號也從原本的「二兵」直升「國防部長」。

中華隊雖然最終無緣晉級，但張育成的好表現讓他獲得A組MVP，他也在昨天發文感謝所有人的支持，宣布自己即將返美向紅襪隊報到。

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