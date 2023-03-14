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經典賽／扯！韓媒爆KBO說服大聯盟讓日韓同組：台灣不是我們對手
南韓隊在本屆經典賽首戰爆冷不敵澳洲隊，第二戰又被日本隊打爆，儘管接連贏下實力較弱的捷克和中國大陸隊，最終仍無緣晉級，慘遭南韓球迷痛罵。韓媒更加碼爆料，南韓棒球委員會（KBO）曾私下向大會協調，期望能被分為B組。
據韓媒《首爾體育》報導，KBO在幕後協調日韓同組，因為日韓大戰為票房保證。儘管台灣想和南韓打，但南韓以『他們不是我們的對手』為由，說服大聯盟。」
該報導也指出，賽會依據地理位置及實力分組，南韓所在的B組成為最弱分組，結果南韓還被淘汰。此報導一出引發許多南韓球迷的不滿，「水準不高還堅持日韓大戰」、「居然為了票房安排日韓對戰」、「日韓大戰不是票房保證，下次不要再這樣」。
雖然南韓最終慘敗日本，但日韓大戰確實是收視保證。據《韓聯社》報導，日韓大戰的收視率為11.7%，是韓澳大戰的2倍。日本方面，日韓大戰收視率在關東地區高達44.4%，超越2006年日本、古巴之戰，創下經典賽最高收視紀錄。
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