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經典賽／多明尼加打線扛兩轟 6：1輕取尼加拉瓜

中央社／ 紐約13日專電
多明尼加隊馬查多開轟。 歐新社
多明尼加隊馬查多開轟。 歐新社

世界棒球經典賽（WBC）多明尼加隊今天發揮打擊實力，全場12支安打，蘇鐸、馬查多分別開轟，加上哈維耶先發4局無失分，終場6比1輕取尼加拉瓜隊，在D組預賽首勝入袋。

多明尼加陣中美國職棒大聯盟好手雲集，是本屆奪冠大熱門，但首戰因打線卡彈、投手罩不住而不敵委內瑞拉。擊敗尼加拉瓜後，多明尼加D組預賽戰績1勝1敗，接下來面對以色列、波多黎各，可能需要全贏才能晉級8強，以爭奪隊史第2座經典賽冠軍。

此役多明尼加先聲奪人，德佛斯（Rafael Devers）與希梅內斯（Eloy Jimenez）分別在1局上、3局上兩人出局後適時敲出安打，送回開路先鋒蘇鐸（JuanSoto）。

握有2分領先的多明尼加乘勝追擊，4局上，梅西亞（Francisco Mejia）與羅德里格斯（Julio Rodriguez）先後敲安送回得點圈上的跑者，助多明尼加追加2分。

扮演攻勢發動機的蘇鐸6局上發揮長打實力，揮出飛行401英尺（約122公尺）、直擊大聯盟邁阿密馬林魚隊主場右外野第2層看台的陽春砲，這是他的經典賽首轟，也是多明尼加本屆賽事首發全壘打。

7局上，輪到蘇鐸在大聯盟聖地牙哥教士的隊友馬查多（Manny Machado）開轟，此役前兩個打席都差點揮出全壘打的他總算將球轟出牆，追加一發陽春砲，戰局底定。

上季大聯盟休士頓太空人隊奪冠功臣哈維耶（Cristian Javier）主投4局，送出4次三振，用球數52顆，僅被敲2支短程安打，拿下勝投。4名後援投手接力守成，僅失一分。

8局下，尼加拉瓜一人出局攻占滿壘，米蘭達（Elian Miranda）敲安送回一分，鎮守左外野的蘇鐸接球後長傳本壘，解決搶攻本壘的二壘跑者，替球隊守下一分；尼加拉瓜反攻氣勢為之一挫，終場以5分之差輸球，苦吞3連敗。

多明尼加豪華打線平均發揮，蘇鐸、馬查多、希梅內斯及阿達梅斯（Willy Adames）各擊出2支安打。其中，大聯盟生涯鮮少打第一棒的蘇鐸稱職擔任開路先鋒，全場3度上壘都得分，加上「雷射肩」狙殺跑者，攻守表現亮眼。

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