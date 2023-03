經典賽／南韓最後一戰狂贏20分 大陸4連敗被攻下50分

世界棒球經典賽B組最後一戰,南韓對中國大陸毫不留情,全場揮出20支安打,朴健祐、金河成先後轟出滿壘全壘打,提前在5局結束以22:2大勝,2勝2敗位居分組第3,大陸4連敗排名墊底。

這場比賽開打前,B組日本4連勝、澳洲3勝1敗晉級8強,南韓連續3屆在分組賽出局,捷克1勝3敗排名第4。

南韓總教練李强喆說得客氣,對大陸之戰是最後一戰,希望全隊盡最大努力贏得比賽;子弟兵不但贏球,還打爆大陸投手群,不但創下本屆單場單隊最多得分紀錄,勝敗差距也是最大。

南韓前兩局輕鬆攻下4分,3局上更是打了12人次,以8支安打攻下8分,4局上繼續練兵,又打了10人次,再以6支安打攻下6分,包括朴健祐中左外野方向滿貫砲,達到提前結束比賽的門檻。

儘管打完前4局已經18:2大幅領先,南韓完全不想放鬆,5局上再度打了一輪,金河成轟出左外野滿貫砲,也是本屆首位出現3支全壘打的球員。

南韓在B組前3戰攻下18分,被對手拿了24分,今天對大陸得分就超過前3場總和;反觀大陸前3戰只得8分、失28分,今天推出6名投手不但被揮20安,還出現10次保送,遭南韓打線狠狠修理,本屆4場比賽一共被對手攻進50分。

Kunwoo Park flipped it like he knew it ✌️



Team Korea has put up 18 runs in 4 innings! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/YthqG2271B