經典賽／從「逃兵」到英雄淚 張育成妻子曝內幕：他太高EQ了

經典賽中華隊雖無緣前進東京，但旅美大聯盟球員張育成的表現贏得球迷讚賞，甚至獲得A組MVP，招牌敬禮動作也引起全球注目。從當初被指責不願為中華隊效力的「逃兵」，到如今全台都為他起立致敬，並封他為「國防部長」，這其中甘苦、內心五味雜陳，外界難以探悉，只有張育成心中清楚；她的妻子李家綾接受媒體採訪時，這個過程她心疼看在心中，也點出一大關鍵「他高EQ處理這件事。」

張育成妻子李家綾在接受《東森運動雲》專訪指出，「看他這樣真的很心疼」。接著說，有這個罵名，他很冷靜沒有回應，只說「總有一天為我鼓掌」。

張育成妻子李家綾今天在IG上貼文：

真的很感謝肚子的Winola乖乖的，沒有給媽媽任何麻煩（雖然初期有出血）讓我可以跟爸爸東奔西跑，回美國訓練，斗六，台北，台中參加經典賽。 這幾個月真的過的飛快，安靜下來往回看真的很佩服自己挺著大肚子腰都快斷了 還可以這樣奔波， 還好有神隊友老公，乖乖的溫寶，爸爸媽媽的陪伴，還有好朋友們的幫忙。 秉持著做下去以後回頭看都是難忘的心態去面對每件事！ 沒有什麼難事，要不要做而已。

這段留言，看得讓球迷也心疼，張育成一月初面臨大聯盟球隊尚未確定，妻子又懷孕下，面對著未來不定性，兵役管制中有接受徵召義務的他，在國家隊效命與否的選擇上，確實經過煎熬。李家綾接受專訪中表示，「因有一些生涯考量先婉拒，但如果徵召他，也會願意回來打。」

然而消息傳出後，整個過程讓他面臨更大的壓力，所幸這個轉折，並未影響到他在經典賽的表現，對荷蘭那一記滿貫砲，打掉所有人對他的質疑，這個更要歸功於張育成自己能理性面對國人當初對他的態度，甚至用「敬禮」動作來回應，這個高EQ面對壓力的方式，成就這次經典賽中的「經典」。

張育成妻子李家綾帶著兒子到場支持。 李家綾IG

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