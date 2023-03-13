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經典賽／南韓連三屆預賽遭淘汰 韓球迷怒轟：球員是井底之蛙
南韓隊本屆經典賽確定止步小組賽，南韓本屆被分配到相對輕鬆的B組，原本視晉級四強為目標，結果卻連三屆止步首輪，也引來球迷痛罵。
南韓首戰面對澳洲，沒想到就慘遭滑鐵盧，背水一戰又4：13慘敗日本，韓媒稱其為「東京慘案」。根據韓媒《mydaily》報導指出，韓國入口網站「NAVER」提出「韓國隊慘敗的原因、該如何改進呢」的問題，吸引數萬回覆，充滿對本次失利的責罵。
報導指出，約71%的球迷認為輸球的關鍵是年輕投手控球能力不佳，在面對日本時動用10名投手、共送出8次保送。有15%的球迷認為應該培養更多能執行戰術的選手。4%的球迷認為，朴柄鎬後沒有巨砲。
南韓確定淘汰後，「NAVER」持續湧入大量言論，「現在的選手沒有鬥志」、「乾脆輸中國好好重建」、「能不能要求和澳洲重賽」。
甚至有球迷指出，韓職球員領高薪，在國際上卻是井底之蛙，更拿中國足球比喻：「就像中國足球，雖然沒有實力，但國內聯賽卻領很多薪水。」
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