經典賽／中華隊輸球無緣東京 日網崩潰：看不到林襄、峮峮了
中華隊昨天1：7不敵古巴，無緣前進東京參加8強賽。日本球迷得知此消息萬分悲慟，原因是看不見林襄、峮峮到東京巨蛋應援，「台灣敗退」4字一度登上日本推特熱搜。
日媒《東京體育》報導指出，中華隊為了經典賽組成「啦啦隊全明星」，從職棒各隊所屬的啦啦隊中，選拔出21位成員。由於中華隊被淘汰，經典女孩無緣到東京應援。
消息一出讓日本球迷大嘆：「台灣輸球後林襄和峮峮都不會來了」、「我想看佐佐木明希和林襄同框」、「大家都很難過台灣輸了」、「希望可以敗部復活」。
【WBC】台湾敗退でリンシャンもチュンチュンも来ない— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) 2023年3月12日
もうWBC終了でいいんじゃん#チュンチュン #リンシャン #台湾チア https://t.co/LwIAhhAcKi pic.twitter.com/HdX4yduWed
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