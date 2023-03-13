快訊

大江健三郎逝世：生下弱智兒子的文豪，如何找到生命救贖？

Selina淚談第1個「女兒」過世4年 選313公布懷孕喜訊有洋蔥

彰化發生砍頸殺人釀1死 起因2板模工人口角衝突肇禍

經典賽／中華隊輸球無緣東京 日網崩潰：看不到林襄、峮峮了

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊「經典女孩」。 中央社
啦啦隊「經典女孩」。 中央社

中華隊昨天1：7不敵古巴，無緣前進東京參加8強賽。日本球迷得知此消息萬分悲慟，原因是看不見林襄、峮峮到東京巨蛋應援，「台灣敗退」4字一度登上日本推特熱搜。

日媒《東京體育》報導指出，中華隊為了經典賽組成「啦啦隊全明星」，從職棒各隊所屬的啦啦隊中，選拔出21位成員。由於中華隊被淘汰，經典女孩無緣到東京應援。

消息一出讓日本球迷大嘆：「台灣輸球後林襄和峮峮都不會來了」、「我想看佐佐木明希和林襄同框」、「大家都很難過台灣輸了」、「希望可以敗部復活」。

經典賽 WBC中華隊

相關新聞

經典賽／中華隊輸球無緣東京 日網崩潰：看不到林襄、峮峮了

中華隊昨天1：7不敵古巴，無緣前進東京參加8強賽。日本球迷得知此消息萬分悲慟，原因是看不見林襄、峮峮到東京巨蛋應援，「台灣敗退」4字一度登上日本推特熱搜。 日媒《東京體育》報導指出，中華隊為了經

經典賽／超暖男！觸身球砸中捷克球員 佐佐木朗希竟親送點心賠罪

日本隊「令和怪物」佐佐木朗希在經典賽面對捷克隊的比賽中，投出162公里速球砸中捷克打者艾斯卡拉（William Escala）的膝蓋，讓他痛苦倒地。根據日媒《日刊體育》報導，佐佐木賽後親自拿著滿手點心

經典賽／澳洲扳倒捷克首闖8強 南韓確定連續3屆一輪遊

南韓想靠捷克贏球，爭取世界棒球經典賽8強門票的美夢正式破滅。

經典賽／中華隊打擊率3成17夠強 防禦率7.20是A組最差

世界棒球經典賽A組5隊戰績都是2勝2敗，中華隊在比較失分率後，確定分組排名墊底，下一屆恐怕要從資格賽打起，從團隊數字看來...

經典賽／張育成再現「敬禮」慶祝手勢 開心秀出MVP獎座

中華隊雖無緣闖進經典賽8強，旅美好手張育成靠優異表現獲選A組賽事MVP，今天在下榻飯店秀出獎座，很開心獲獎，也特別感謝團...

經典賽／墨西哥梅內塞斯雙響砲 衛冕軍美國爆冷慘敗

世界棒球經典賽爆出開賽6天最大冷門，衛冕冠軍的美國在C組第2戰遭墨西哥重創，從1局上就一路落後，投打都沒有明星隊的架勢，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦