經典賽／超暖男！觸身球砸中捷克球員 佐佐木朗希竟親送點心賠罪
日本隊「令和怪物」佐佐木朗希在經典賽面對捷克隊的比賽中，投出162公里速球砸中捷克打者艾斯卡拉（William Escala）的膝蓋，讓他痛苦倒地。根據日媒《日刊體育》報導，佐佐木賽後親自拿著滿手點心到艾斯卡拉的住處道歉，讓捷克教頭不禁讚嘆：「太紳士了吧！」
佐佐木朗希4局上一顆162公里的觸身球讓艾斯卡拉當場倒地不起，所幸艾斯卡拉後續無大礙，繼續在場上奮戰，佐佐木朗希該局因投球數限制退場，在走下投手丘前，還脫帽向一壘上的艾斯卡拉致意。
101 to the shin. Ouch.— Ben Verlander (@BenVerlander) 2023年3月11日
pic.twitter.com/fiRDTXT2JU
From today's #WorldBaseballClassic match: Japanese pitcher Sasaki Rōki apologizing to Czech Republic national baseball team after one of his pitches hit William Escala. pic.twitter.com/KxA4xlhjFF— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) 2023年3月11日
艾斯卡拉隔天受訪時透露，他的膝蓋還在腫痛，不過13日早上佐佐木朗希親自造訪捷克隊住處道歉，捷克選手穆齊克（Martin Muzik）笑說，「他道歉了，還帶來滿滿的點心送給我們，大家都很驚訝。」
捷克總教練帕維爾（Pavel Chadim）得知此事也表示：「太紳士了，日本的文化讓觀眾驚嘆不已。這證明為何他是一名超級巨星，他特地花時間來，還送給個艾斯卡拉簽名球當紀念品，這是尊重人的表現。」
羅德隊官方推特也曬出佐佐木朗希和艾斯卡拉的合照並寫道，「佐佐木朗希一直很在意這顆觸身球，所以早上帶著自己買的點心向艾斯卡拉賠罪，艾斯卡拉表示已經沒事了，兩人帶著微笑合影留念。」
#佐々木朗希 投手は、ずっと気にしていたようです。今朝、チェコ代表がホテルを出発する前に自身で購入したお菓子を持ってお詫びに伺ったとの事です。エスカラ選手も「もう大丈夫だよ！」と言って笑顔で当たったところを見せ、2人でこちらの写真を撮りました。 #chibalotte #広報 #侍ジャパン pic.twitter.com/AiHUQxwd3k— 千葉ロッテマリーンズ 広報室 (@chibalotte_pr) 2023年3月13日
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