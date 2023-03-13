經典賽／超暖男！觸身球砸中捷克球員 佐佐木朗希竟親送點心賠罪

日本隊「令和怪物」佐佐木朗希在經典賽面對捷克隊的比賽中，投出162公里速球砸中捷克打者艾斯卡拉（William Escala）的膝蓋，讓他痛苦倒地。根據日媒《日刊體育》報導，佐佐木賽後親自拿著滿手點心到艾斯卡拉的住處道歉，讓捷克教頭不禁讚嘆：「太紳士了吧！」

佐佐木朗希4局上一顆162公里的觸身球讓艾斯卡拉當場倒地不起，所幸艾斯卡拉後續無大礙，繼續在場上奮戰，佐佐木朗希該局因投球數限制退場，在走下投手丘前，還脫帽向一壘上的艾斯卡拉致意。

101 to the shin. Ouch.



pic.twitter.com/fiRDTXT2JU — Ben Verlander (@BenVerlander) 2023年3月11日

From today's #WorldBaseballClassic match: Japanese pitcher Sasaki Rōki apologizing to Czech Republic national baseball team after one of his pitches hit William Escala. pic.twitter.com/KxA4xlhjFF — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) 2023年3月11日

艾斯卡拉隔天受訪時透露，他的膝蓋還在腫痛，不過13日早上佐佐木朗希親自造訪捷克隊住處道歉，捷克選手穆齊克（Martin Muzik）笑說，「他道歉了，還帶來滿滿的點心送給我們，大家都很驚訝。」

捷克總教練帕維爾（Pavel Chadim）得知此事也表示：「太紳士了，日本的文化讓觀眾驚嘆不已。這證明為何他是一名超級巨星，他特地花時間來，還送給個艾斯卡拉簽名球當紀念品，這是尊重人的表現。」

羅德隊官方推特也曬出佐佐木朗希和艾斯卡拉的合照並寫道，「佐佐木朗希一直很在意這顆觸身球，所以早上帶著自己買的點心向艾斯卡拉賠罪，艾斯卡拉表示已經沒事了，兩人帶著微笑合影留念。」

udn討論區