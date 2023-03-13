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經典賽／加入中華隊得來不易 吳哲源：好想讓世界都看見

聯合新聞網／ 綜合報導
經典賽中華隊與荷蘭之戰，吳哲源3局上場化解危機。 記者余承翰／攝影
經典賽中華隊與荷蘭之戰，吳哲源3局上場化解危機。 記者余承翰／攝影

中華隊昨天1：7不敵古巴，無緣經典賽8強，對荷蘭一戰技驚四座的「抗荷英雄」吳哲源也發文吐心聲，並標註「真的好想讓世界都看見」。

吳哲源原本因近況不佳為由被割愛，沒進入30人名單，不過隨後曾仁和出現腰部不適症狀，緊急將他召回。他也證明自己的能耐，在面對荷蘭時中繼4.1局無失分，成為贏球功臣，賽後也被封為「抗荷英雄」。本屆經典賽總計出賽2場，主投6.1局，送出4次三振，防禦率僅1.42。

吳哲源昨日晚間於個人社群發文寫道：「能加入到中華隊，對我來說真的是得來不易。很珍惜在中華隊與大家相處的這些日子。」

「謝謝教練團、謝謝隊友們、謝謝防護團隊、謝謝聯盟後勤人員的付出、謝謝在舞台上賣力應援的應援團及啦啦隊、謝謝為中華隊付出及支持著中華隊的你們」、「雖然結果很可惜就差那麼一步，但能擁有這些回憶與經驗真的很值得」。

經典賽 WBC中華隊

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