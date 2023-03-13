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經典賽／中華隊投球均速輸捷克 倒數第二只贏中國隊

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊投手陳仕朋。 記者余承翰／攝影
中華隊投手陳仕朋。 記者余承翰／攝影

中華隊本屆經典賽無緣晉級8強，投手壓制力不足是主要原因，根據數據統計，中華隊投手投球均速排倒數第二，僅優於中國大陸隊。

有網友在PTT分享日本網紅aozora提供的各隊平均球速數據，多明尼加平均球速達96.4英里（約155.1公里）排第一，日本隊94.6英里（約152.2）排第4，中華隊平均球速只有90英里（約144.9公里），甚至不如「斜槓」捷克隊的90.6英里（約145.8公里）。

不少網友指出，由於本屆中華隊投手吳哲源、黃子鵬、陳仕朋等人本來球速就偏慢，加上國內兩大年輕火球男古林睿煬和徐若熙未參賽，才導致平均球速偏低。

相較貧弱的投球表現，中華隊打者的表現相當優異，與義大利之戰「擊球初速」排行榜上前6名都是中華隊打者。前三名都是張育成，分別是106英里（約170.6公里）、105.9英里、104.7英里。第3至第6依序為林子偉、吉力吉撈鞏冠、陳傑憲。

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

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