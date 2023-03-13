經典賽／張育成再現「敬禮」慶祝手勢 開心秀出MVP獎座

中華隊雖無緣闖進經典賽8強，旅美好手張育成靠優異表現獲選A組賽事MVP，今天在下榻飯店秀出獎座，很開心獲獎，也特別感謝團隊支持。

張育成在分組賽4戰16打數7安打，包括兩支全壘打、兩支二壘打，打擊率達4成38，攻下8分打點、跑回5分，目前全壘打、打點在大會並列榜首，8分打點更和日本重量級球星大谷翔平、吉田正尚並列領先。

他在完成經典賽任務後，準備動身赴美，正式投入紅襪隊春訓，全力備戰大聯盟新球季。

張育成表示，很榮幸拿到MVP，不是屬於自己，而是屬於團隊伙伴，有他們的力量才有辦法獲獎，這次團隊辛苦了，之後繼續加油。

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