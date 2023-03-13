經典賽／「各國好手都被應援聲震撼」陳傑憲400字長文吐心聲

中華隊本屆經典賽無緣晉級8強，其中表現出色的統一獅隊中外野手「四爺」陳傑憲，深夜也發出400字長文訴說參賽以來的點點滴滴。

陳傑憲本屆經典賽大多擔任第七棒，總計14打數敲出5支安打，包含2支二壘安打和1支三壘安打，貢獻2分打點，打擊率高達3成57，甚至被球迷譽為中華隊的進攻發動機。

他在個人社群感性寫道：「晚上在飯店收拾行李時，看著滿滿中華隊的裝備，才意識到，真的要結束了。回想起大家去斗六報到時彼此還不是太熟悉，經過了一段時間的磨合，大家的感情、氛圍越來越好，可以跟目前全台灣最頂尖的菁英們一起練習，才見識到每個人都有獨特的優點，自己的一套。」

他透露自己賽前狀況調整不佳，「到了官辦熱身賽時自己的狀況真的不太好，還一度沒什麼信心，我知道短期盃賽 ，只有誰狀況好誰下，所以那時自己心態調整為，即使在大賽前還無法調整好，我可以用其他方式幫助團隊，譬如在場下製造氣氛，幫忙隊友注意場上沒注意的事情等等⋯這樣也是在為團隊貢獻！」

「正式比賽第一場意外的先發，我真的沒想到，也謝謝教練團的信任，當時我告訴自己，張力很大的比賽，只能做自己有信心，自己能控制範圍內的事情就好。」

他也感謝球迷一路的支持，「這四場比賽打完，雖然結果不如預期，但過程是美的。每場比賽滿滿的球迷大聲吶喊為台灣加油，聽了真的雞皮疙瘩。我想各國的好手都被我們的應援聲給震撼了吧！」

「真的很榮幸可以跟各國好手互相競爭，雖然實力有點差距，但我們會努力縮短距離。這趟旅程真的吸收很多收穫滿滿，謝謝教練團的信任、謝謝選手們的努力、謝謝防護團隊的照顧、謝謝後勤人員協助、謝謝愛棒球的你們。」

「也祝這次參與中華隊的所有人，回到各自的崗位都能平安健康，期許下次再聚在一起，為同一個目標前進。」

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