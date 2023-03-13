快訊

管中閔發表「卡管事件」新書：搞我的人、我永遠不會忘掉！

決定了！遵守「線民案」承諾 黃國書宣布不參選立委連任

軍公教明年加薪有譜？ 主計長「表態了」

經典賽／吉力吉撈．鞏冠三分砲擊沉義大利 用數據重新認識他

聯合新聞網／ 綜合報導
吉力吉撈·鞏冠擊出三分炮。 記者黃仲裕／攝影
吉力吉撈·鞏冠擊出三分炮。 記者黃仲裕／攝影

中華隊本屆經典賽帶給球迷無數感動，其中味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠在中華隊與義大利隊的賽事中擊出關鍵三分砲，一棒擊沉對手。吉力吉撈．鞏冠驚人的長打能力也受到關注，從數據可見與他豪邁的打擊型態息息相關。

吉力吉撈．鞏冠去年與三冠王林立都敲出14轟，不過他每22.7打數能敲出1發全壘打，優於林立，因此獲得全壘打王。除了全壘打外，他整季下來繳出0.286/ 0.350/ 0.481的打擊三圍，顯示他是一名全方位的打擊者。

根據灼見運動數據StatsInsight統計，他的純長打率（IsoP）0.195排聯盟第1，標準化攻擊指數（OPS+）146.6排聯盟第3。做為一名長打者，吉力吉撈．鞏冠揮空率25%遠高於聯盟平均的20.2%，不過追打率和保送率卻與聯盟平均差不多，證明他是有選球能力，而不是盲目揮大棒。

中職近年改使用不彈球，各隊打者不再像過去追求飛球，而是加強平飛球或滾地球能力。不過吉力吉撈．鞏冠完全不隨趨勢起舞，上季飛球率48%遠高於聯盟平均38%，飛球的OPS值也高達0.944（聯盟平均0.672）。

不過吉力吉撈．鞏冠也是有弱點必須克服，首先高角度速球是他揮空率較高的球路，另外他第一球出棒率高達42.9%（聯盟28%），也可能被對手利用。儘管有這些小問題存在，從數據上來看他仍是中職頂尖強打者，中職新賽季即將在4月展開，屆時球迷又能再次欣賞他驚人的長程砲火。

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

相關新聞

經典賽／中華隊打擊率3成17夠強 防禦率7.20是A組最差

世界棒球經典賽A組5隊戰績都是2勝2敗，中華隊在比較失分率後，確定分組排名墊底，下一屆恐怕要從資格賽打起，從團隊數字看來...

經典賽／張育成再現「敬禮」慶祝手勢 開心秀出MVP獎座

中華隊雖無緣闖進經典賽8強，旅美好手張育成靠優異表現獲選A組賽事MVP，今天在下榻飯店秀出獎座，很開心獲獎，也特別感謝團...

經典賽／培瑞茲連4安5打點 委內瑞拉收拾波多黎各2連勝

皇家隊32歲球星培瑞茲（Salvador Perez）今天火力大爆發，在世界棒球經典賽D組對波多黎各隊之戰，連續4個打席...

經典賽／張育成暫居雙冠王 8分打點和大谷翔平並列領先

世界棒球經典賽邁入第6天賽事，中華隊在A組遭淘汰後，旅美好手張育成準備動身赴美，正式投入紅襪隊春訓，全力備戰大聯盟新球季...

經典賽／中華隊下一屆恐從資格賽開打 外國球迷幫抱屈：根本笑話

世界棒球經典賽A組賽程昨天（12日）落幕，中華隊以2勝2敗完成分組賽程，依序以5：12輸給巴拿馬、11：7擊敗義大利、9：5擊敗荷蘭、1：7輸給古巴隊。由於義大利以7：1擊敗荷蘭隊，A組形成5隊都是2勝2敗的大亂鬥，必須比較失分率決定排名。中華隊失31分、出局數105，失分率0.295在A組墊底，下一屆恐怕得由資格賽打起。消息一出，引發許多外國網友幫忙為台灣打抱不平。

經典賽／國際賽抱憾落幕 李振昌宣告最後一次代表中華隊

本屆經典賽中華隊在A組拿下2勝2敗，比較失分率後無緣晉級。中信兄弟隊36歲老將李振昌也透露，本屆賽事可能是他最後一次代表中華隊出賽。 李振昌在《CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道》表示

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦