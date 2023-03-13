經典賽／吉力吉撈．鞏冠三分砲擊沉義大利 用數據重新認識他

中華隊本屆經典賽帶給球迷無數感動，其中味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠在中華隊與義大利隊的賽事中擊出關鍵三分砲，一棒擊沉對手。吉力吉撈．鞏冠驚人的長打能力也受到關注，從數據可見與他豪邁的打擊型態息息相關。

吉力吉撈．鞏冠去年與三冠王林立都敲出14轟，不過他每22.7打數能敲出1發全壘打，優於林立，因此獲得全壘打王。除了全壘打外，他整季下來繳出0.286/ 0.350/ 0.481的打擊三圍，顯示他是一名全方位的打擊者。

根據灼見運動數據StatsInsight統計，他的純長打率（IsoP）0.195排聯盟第1，標準化攻擊指數（OPS+）146.6排聯盟第3。做為一名長打者，吉力吉撈．鞏冠揮空率25%遠高於聯盟平均的20.2%，不過追打率和保送率卻與聯盟平均差不多，證明他是有選球能力，而不是盲目揮大棒。

中職近年改使用不彈球，各隊打者不再像過去追求飛球，而是加強平飛球或滾地球能力。不過吉力吉撈．鞏冠完全不隨趨勢起舞，上季飛球率48%遠高於聯盟平均38%，飛球的OPS值也高達0.944（聯盟平均0.672）。

不過吉力吉撈．鞏冠也是有弱點必須克服，首先高角度速球是他揮空率較高的球路，另外他第一球出棒率高達42.9%（聯盟28%），也可能被對手利用。儘管有這些小問題存在，從數據上來看他仍是中職頂尖強打者，中職新賽季即將在4月展開，屆時球迷又能再次欣賞他驚人的長程砲火。

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