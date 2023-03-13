經典賽／中華隊下一屆恐從資格賽開打 外國球迷幫抱屈：根本笑話

世界棒球經典賽A組賽程昨天（12日）落幕，中華隊以2勝2敗完成分組賽程，依序以5：12輸給巴拿馬、11：7擊敗義大利、9：5擊敗荷蘭、1：7輸給古巴隊。由於義大利以7：1擊敗荷蘭隊，A組形成5隊都是2勝2敗的大亂鬥，必須比較失分率決定排名。中華隊失31分、出局數105，失分率0.295在A組墊底，下一屆恐怕得由資格賽打起。消息一出，引發許多外國網友幫忙為台灣打抱不平。

《FOX Sports: MLB》在官方推特指出，由於中華台北在A組預賽中排名第五，因此2026年WBC賽事必須從資格賽打起。

Due to finishing in 5th place in Pool A, Chinese Taipei will have to requalify for the 2026 WBC. pic.twitter.com/9fYOss1VUj — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年3月12日

不少球迷為台灣抱不平，直呼這個制度根本就是個笑話，「台灣打敗義大利，戰績2勝2敗，結果義大利晉級？這種賽制應該修改。況且台灣得分、打點都是A組第一，就算以分差來看，台灣還是比荷蘭好」、「太糟糕了！中華台北和義大利、古巴都一樣2勝2負，他們的球員都打得很好，而且全國都很投入」、「必須說，（中華隊）和2支頂尖球隊並列成績卻被降級實在很不公平」。

不過也有球迷留言替中華隊打氣，「沒關係的，我相信台灣會捲土重來，因為台灣人的DNA裡沒有『放棄』這兩個字」、「無法晉級東京真的很可惜，大家也很難過，但是選手們都已經盡力了」。

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